España es el segundo país con la tasa de fertilidad más baja de Europa

miércoles, 4 de marzo de 2020, 09:02 h (CET) Fertilidad Masculina, la empresa especializada en diagnósticos y suplementos de fertilidad masculina, analiza cual es la situación actual, con el objetivo de informar sobre alternativas y suplementos para aumentar la cantidad y calidad del esperma Actualmente España es el segundo país con una la tasa de fertilidad más baja de Europa, según un estudio del Eurostat.

En cuanto a la capacidad reproductora de los hombres, son cuatro los principales motivos que pueden disminuirla: trastorno hipotalámico o hipofisario, trastorno de gónada, trastorno de transporte de esperma y causas desconocidas.

Por otro lado, las causas por las que los espermatozoides pueden ser considerados anormales son: la inflamación de los testículos, venas hinchadas en el escroto o testículos anormalmente desarrollados.

Aun así, la infertilidad masculina puede venir dada también por problemas más comunes como la eyaculación precoz, la disfunción eréctil, el uso elevado de alcohol y tabaco, herencias genéticas, etc.

A ello, cabe añadir la dieta como un factor de peso en la fertilidad de los hombres. Según un estudio de la Universidad de Linköping, aquellos que siguen una alimentación con valores altos de azúcar, tienen una mayor probabilidad de padecer infertilidad.

Ante esta situación, Fertilidad Masculina ha llevado a cabo un análisis de los productos más comunes para tratar este problema. Según el estudio realizado, los beneficios de estos suplementos son:

Conveniente, libre de prescripción y no invasivo.

Relativamente barato.

Basado en nutrientes naturales, sin efectos secundarios.

Efectivo después de tres meses.

Puede aumentar la motilidad del esperma hasta en un 23%5.

Puede aumentar el volumen de la eyaculación hasta en un 33%6.

Puede aumentar la cantidad de espermatozoides hasta en un 215% De 12 productos testados se concluye que los 3 mejores para este tipo de enfermedad son:

1. Amitamin Fertilsan M

Es el principal suplemento del mercado español. Contiene la mayor cantidad de zinc, ácido fólico y extracto de corteza de pino super anti-oxidante, además de dosis altas de Arginina y Carnitina (de calidad Carnipure™). Este suplemente tiene un precio de 0,93€/dia(para un período de 90 días), inferior a la media del mercado.

El producto sirve para aumentar el volumen de semen, número de espermatozoides, la motilidad y la morfología de parámetros claves en la fertilidad masculina.

2. Fertil M PRO

En segundo lugar, se encuentra este suplemento. Los componentes son parecidos al anterior, sin embargo, cuenta con una menor cantidad de nutrientes y la carnitina no cuenta con la certificación Carnipure™ e incluye menos de dosis diaria, del mismo modo que ocurre con la arginina y la cantidad de zinc. A diferencia del Fertilsan M, contiene vitamina A pero le falta coenzima Q10.

3. Orthomol Fertil Plus

La cantidad de nutrientes es también similar a. Aun así, carece por completo de Arginina y vitamina D3. El precio de este tipo de elemento es el más elevado puesto que incluye ácidos grasos omega-3 EPA y DHA, cosa que no ocurre en los dos anteriores.

Los suplementos de fertilidad pueden mejorar significativamente la calidad y el número de células espermáticas y son una forma conveniente de incluir todos los nutrientes importantes que el cuerpo necesita para mejorar la fertilidad.

