Los billetes del nuevo milenio, una crítica a la desigualdad Comunicae

miércoles, 4 de marzo de 2020, 08:03 h (CET) La artista Berta Jayo presenta su nuevo proyecto ‘Pobreza’ Este trabajo se divide en 4 series diferentes que giran en torno al tema de la pobreza. En la primera, billetes de banco de diferentes países llevan impresas las caras de niños pobres, mostrando la desigualdad en el mundo.

Un contraste que hace resaltar la pobreza para concienciarnos de este submundo y hacerlo visible bajo un prisma diferente. Es la propia ayuda económica la que puede evitar la pobreza, que aquí se representa de una manera clara y directa. En la segunda vemos a niños pobres tatuados con la imagen del mundo."Hagamos un mundo donde todos quepan, y que nunca le falte a nadie lo que pide la dignidad humana", sostiene la artista.

En la tercera serie la pobreza aparece en portadas de revistas dedicadas a la belleza, mostrando una y otra realidad. Contrasta aquí el comercio de la estética con imágenes de personas que no tienen cubiertas las necesidades básicas.

“Esta serie nos confirma que tenemos mucho comparado con los que no tienen nada. Muchas personas sufren y mueren por un mal vivir y pocos son los esfuerzos que hacemos para remediar esta situación”, añade.

En la cuarta y última serie aparecen diferentes fotografías que testimonian en blanco y negro la precariedad, al tiempo que el cielo, en su color la alumbra. “Vivimos en un mundo en el que el acceso a una buena educación, a una buena manera de vivir están, afortunadamente, al alcance de muchos, sin darnos cuenta de que millones de personas viven de una manera precaria y sin ayuda alguna”, afirma Berta Jayo.

La exposición estará abierta al público del 9 de marzo al 26 de abril en la Biblioteca Central de Cantabria en Santander. Este proyecto está patrocinado por el Gobierno de Cantabria.

Berta Jayo presentará también en ese período una nueva versión de su último libro ‘Regalos de Dios’.

bertajayo.com

