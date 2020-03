Aumentan un 71% las peticiones de reforma del hogar Comunicae

miércoles, 4 de marzo de 2020, 08:03 h (CET) La inversión media que destinaron los españoles a la reforma integral de su vivienda fue de 60.000 euros, siendo los ahorros la principal forma de pago, según el Informe sobre la reforma y reparación en España de habitissimo Todos los organismos e instituciones coinciden que la lucha ante el cambio climático será el eje principal de numerosas políticas como las relativas a la transición energética, con relevancia económica, ambiental y social. Uno de estos organismos que lucha contra el cambio climático y la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes son las Nacionales Unidas mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La sostenibilidad apremia en España por evidentes razones medioambientales y nuestro país debe transformar el parque inmobiliario en uno que haya reducido su demanda energética, aumentado su eficiencia energética y esté descarbonizado antes del año 2050, facilitando la transformación de los edificios existentes, en edificios de consumo de energía casi nulo. Isabel Alonso de Armas, directora de Alianzas Estratégicas dehabitissimoafirma que “la reforma es una palanca esencial para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que la reforma es la aproximación natural del ciudadano a las intervenciones en la vivienda, previo a la rehabilitación del edificio”.

La reforma y la reparación se encuentra presente en la vida de muchos españoles. Según el Informe anual sobre la reforma y la reparación en España de habitissimo, en tan solo cuatro años se han incrementado un 71% las peticiones para la mejora del hogar. Esto se debe en gran parte a que la sociedad española ha comenzado a notar la recuperación económica, y han aumentado un 2,6 puntos el gasto medio destinado al mantenimiento de su vivienda, mejorando el confort, la eficiencia energética y la estética de la vivienda habitual. Otros factores que han motivado al incremento de las peticiones han sido el envejecimiento del parque inmobiliario de España (el 70% de las viviendas de España tienen más de 30 años y no disponen de ninguna medida que favorezca la eficiencia energética del hogar) así como el incremento (durante los primeros 6 meses de 2019) de las transacciones de compraventa de viviendas de segunda mano como inversión o como primera vivienda.

De los españoles que optaron por realizar alguna mejora en su hogar, el 42% realizó una reforma en su vivienda. De estos, un 74% realizó una reforma parcial, actualizando algunas estancias de su vivienda, y un 26% realizó una reforma integral, cambiando todos los espacios de su vivienda. De las personas que optaron por realizar una reforma parcial en una estancia de su vivienda, el 35% de estas eligieron ese tipo de trabajo para poder reparar deterioros o daños relacionados con la antigüedad de la vivienda. En cambio, de los particulares que optaron por realizar una reforma integral en su vivienda, el 51% ejecutó este tipo de reforma porque acababa de comprarse un vivienda y quería personalizarla. En cuanto a la estancia más elegida por los españoles a la hora de reformar, el baño (51%) y la cocina (40%) son los grandes protagonistas. “Ambas estancias son las que más se desgastan en una vivienda debido al uso que le damos. Y además, son las que a simple vista las estancias que identifican la edad de la vivienda y a veces demoran la venta de la vivienda por tener una imagen anticuada” afirma Isabel Alonso de Armas.

Otra de las reformas que han empezado a despuntar son las relacionadas con la mejora de la eficiencia energética de la vivienda y el aumento del confort actuando en la climatización y/o aislamiento en el hogar. Este cambio de tendencias junto con las ayudas estatales y autonómicas para la mejora de la eficiencia energética de los hogares, ha favorecido la demanda de este tipo de trabajos, que en tan solo un año se han triplicado las peticiones para la mejora de la eficiencia energética de los hogares españoles, según los datos del Informe de habitissimo.

En cuanto a la inversión que se destina a la mejora de la vivienda, los españoles invierten de media 3.000 euros en la mejoras puntuales del hogar y 60.000 euros en la reforma integral, según las solicitudes registradas en la plataforma habitissimo. En cuanto, a la principal forma de pago con la que cuentan los españoles a la hora de realizar una reforma o reparación, el 77% de los españoles afirma que únicamente utilizaron sus ahorros para pagar la reforma o reparación.

Esta inversión llega junto al aumento de la digitalización del sector de la reforma y la reparación. Internet ha resultado ser una herramienta totalmente disruptiva para muchísimos sectores que a priori no estaban muy relacionadas con el mundo de la tecnología, como por ejemplo la construcción. Gracias a Internet, el sector se ha revitalizado, aportando toda una serie de prestaciones que ayudan a las personas a poder conocer los servicios disponibles y disponer de más información sobre la obra o reparación que desean realizar, además de encontrar todo tipo de empresas relacionadas con la reforma o construcción en general. “Y aunque a primeras pueda parecer que el sector de la reforma y rehabilitación, vive al margen de la digitalización, en 2019 se han multiplicado por seis las empresas que han conseguido más del 75% de su facturación a través de trabajos conseguidos por Internet, según nos han manifestado las empresas que operan a través de habitissimo” afirma Isabel Alonso de Armas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los billetes del nuevo milenio, una crítica a la desigualdad El Internet de las Cosas llega a Castilla y León con Efiplus Evoca utiliza Realidad Virtual aplicada a la salud para recrear momentos pasados en los abuelos unicornio B+SAFE: Salvan una vida gracias al desfibrilador de la estación de Atocha RENFE Los agentes de REMAX ESPAÑA, reconocidos como los mejores agentes inmobiliarios del mundo