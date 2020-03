El Internet de las Cosas llega a Castilla y León con Efiplus Comunicae

miércoles, 4 de marzo de 2020, 07:02 h (CET) Esta novedosa solución de Gashogar Energía permite a las comunidades de propietarios controlar el consumo de luz y gas en tiempo real para reducir la factura El Internet de las Cosas (IoT) es una de las tecnologías más prometedoras para los próximos años y se estima que en 2025 habrá más de 75.000 millones objetos conectados en el mundo. Sin embargo, no hace falta esperar para disfrutar de las ventajas que ofrece el IoT gracias a innovaciones como Efiplus. Se trata de una solución de Gashogar Energía que revoluciona la gestión de la eficiencia energética en las comunidades de vecinos y que ya se encuentra disponible en Castilla y León.

En Castilla y León existen más de 890.000 comunidades de propietarios, con una media de 8 viviendas en los edificios situados en las zonas urbanas. El aumento de los precios de la energía y las nuevas exigencias normativas, como los certificados de eficiencia energética, hacen cada vez más importante el control del consumo de energía de los edificios. Se trata de una tarea que a menudo recae en los administradores de fincas contratados por las comunidades, aunque no siempre disponen de las herramientas idóneas.

Monitorización para optimizar el consumo energético

Efiplus es una innovadora solución que usa la tecnología del Internet de las Cosas para facilitar esta tarea a los administradores de fincas. Consiste en dos elementos: un dispositivo de monitorización que se instala en las redes de luz y gas de los edificios y mide el consumo de energía en tiempo real; y una aplicación web que muestra los datos a los administradores de forma visual. Esto les permite conocer en todo momento el consumo de luz y gas de las comunidades que están gestionando.

La aplicación también genera informes diarios, mensuales, trimestrales y anuales. Eso ahorra mucho tiempo a los administradores de fincas, que pueden incluir los datos de consumo en las cuentas de la comunidad y usar esta información para proponer medidas de ahorro energético que permitan reducir el coste de las facturas de luz y gas de las comunidades.

Implantada en más de 1.000 comunidades

Presentada el año pasado a nivel nacional por Gashogar Energía, empresa comercializadora de luz y gas a nivel nacional, Efiplus ya está implantada en más de 1.000 comunidades de vecinos que disfrutan de las ventajas que ofrece para el control y optimización de sus consumos de luz y gas.

Se trata de la primera solución de este tipo disponible en España que se basa en el IoT y funciona con todo tipo de redes de luz y gas. Efiplus es compatible con los nuevos contadores digitales y también convierte en “inteligentes” a los contadores analógicos, al conectarlos a Internet y permitir consultar las lecturas en tiempo real, sin afectar al servicio de suministro.

El servicio Efiplus es muy fácil de implementar y utilizar, además de no tener ningún coste para las comunidades de propietarios que han contratado su suministro de luz y gas con Gashogar Energía. Esta empresa tiene más de 50 años de experiencia y ofrece suministro de luz, gas natural, gasóleo y propano a clientes particulares y comunidades de vecinos.

