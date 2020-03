​Color naranja

Naranja no es, no existe para los santos, naranja desaparece, allí no vas.



Naranja no hay, jamás, naranja podrida, no la sueñes, naranja se muere, no la pienses, naranja se pudre, se cae, no aguanta más, no pienses, olvídala, te mata y es falso, naranja.



Naranja es el caos en el día, naranja en la sombra te pica, te araña, te hunde, es una bruja falsa, no la toques que te hiere, no vale ni un peso, no sirve para nada. Naranja no es, se cubre de flores, engaña a los hombres, no sirve, despista a los listos, mete mano en tus bolsillos, porque lo naranja es ladrón, te atrapa en la noche naranja, no hay, te bate entre olas, disimula y cuenta mucho cuento, se cae y se levanta, tiene fuerza de naranja, te engaña y seduce, te tuerce y maltrata, pone la zancadilla y te ve caer y dejas de cantar.



Mientras tanto a ti, te mueven las olas con espuma blanca y olor a sal. Olvida lo naranja y nada como un tiburón, negro, gris o azul, y con mucho amor.