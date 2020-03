El Instituto Europeo de Psicología Positiva, uno de los organizadores del World Happinest Fest

El Instituto Europeo de Psicología Positiva se convertirá en uno de los organizadores del día de la Salud y de la Salud Mental en el World Happiness Fest que este año 2020 aterriza por primera vez en España, con epicentro en Madrid y que se desarrollará a lo largo de la semana del 16 al 22 de Marzo Bajo el amparo de las resoluciones de Naciones Unidas que proclamaron la Felicidad como modelo holístico de desarrollo y el día 20 de Marzo como Día Internacional de la Felicidad, se celebrará el World Happiness Fest que es el mayor foro sobre felicidad y bienestar del mundo.

Se trata de una oportunidad única en la que de manera multidisciplinar, 60 ágoras repartidas por todo el mundo, se sincronizan y aúnan para participar en streaming de ponencias magistrales, mesas de debate, talleres grupales, presentaciones de libros y actividades de formación entre otras. Líderes de opinión de todo el mundo, científicos, artistas, empresarios e importantes investigadores compartirán sus ideas sobre el futuro de la felicidad para lograr un mundo más próspero.

En el año 2016 se funda el World Happiness Fest , de la mano del español Luis Gallardo, presidente de la Fundación Brands & Rousers, ex director general de Global Brand & Marketing en Deloitte, autor del libro The Exponentials of Happiness y director del programa Gross Global Happiness en el UPEACE Center de la Universidad para La Paz de Naciones Unidas, el cual recuerda que la mayor plaga que la OMS ha identificado en la actualidad es la soledad y los niveles altísimos de depresión.

El pistoletazo de salida del World Happiness Fest vendrá de la mano del IEPP que, con Dafne Cataluña al frente, fundadora del Instituto y una de las pioneras en España dará a conocer la Psicología Positiva siendo una de las piezas claves en la jornada del lunes 16 de Marzo, que se centrará en la salud como estado de bienestar. Dafne estará como invitada en una de las mesas de debate en la que, junto a otros profesionales de la salud mental, se hablará acerca de la compasión y de su impacto.

Ese mismo día Aroa Ruiz, psicóloga del IEPP e instructora de Mindfulness llevará a cabo un taller práctico de meditación, mindfulness y gestión emocional. Eva Herber formadora del IEPP y experta en coaching de fortalezas deleitará con un taller de psicología positiva 2.0 para descubrir las fortalezas y aprender a optimizarlas. Rebeca Gómez, psicóloga del IEPP estará también presente el día 16 y participará con una ponencia en la que hablará del manejo positivo de conflictos con adolescentes.

Otra de las actividades previstas la realización y grabación en directo de un podcast de psicología positiva en el que Dafne Cataluña y Rebeca Gómez, de la mano de Eva Rodríguez, debatirán y darán sus puntos de vista desde su experiencia profesional y personal acerca de si la Felicidad en realidad existe.

Además este 2020 es un gran año para el IEPP, y es que es su 10º aniversario y para celebrarlo han creado un reto muy especial en el que el ganador o la ganadora podrá viajar con otra persona, y junto a Dafne Cataluña y a Aroa Ruiz a BALI donde vivirán una experiencia única con todos los gastos pagados en la que disfrutarán de meditaciones con Aroa y sesiones individuales con Dafne para reconectar y recargar energías.

Más información en www.iepp.es/bali/