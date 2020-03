España es el principal mercado de Herbalife Nutrition en EMEA, sin incluir a Rusia Comunicae

martes, 3 de marzo de 2020, 15:42 h (CET) Las ventas netas de la compañía en España alcanzaron los 121,8 millones de euros en 2019, con un crecimiento del 15,3% respecto al 2018. Los puntos de volumen del 2019 cerraron en 6 mil millones de dólares, con un incremento del 3% respecto al año anterior. Se trata del mejor resultado en puntos de volumen en la historia de la compañía La compañía global especializada en nutrición y estilo de vida saludable, Herbalife Nutrition, ha comunicado sus resultados financieros del año 2019. España es el principal mercado en EMEA* de esta multinacional, con ventas netas de 136,4 millones de dólares (121,8 millones de euros, un 15,3% más en comparación con las cifras registradas en el 2018).

Es el resultado de mejores programas de promoción, el patrocinio de importantes equipos deportivos y la puesta en marcha de procesos de transformación tecnológica que le han permitido a la compañía aumentar su presencia de marca en el segmento de salud y estilo de vida.

Los resultados en Europa también han sido favorables, con ventas netas estimadas en 998 millones de dólares en 2019 -un 2,1% más que el valor registrado en 2018. Globalmente, las ventas se han mantenido estables, cerrando el ejercicio con 4,9 mil millones de dólares.

Los puntos de volumen (valor asignado a cada producto de Herbalife Nutrition que es estable en todos los países) llegaron a 6,1 mil millones de dólares, un 3% más en comparación con el 2018. Estas cifras representan el mayor resultado en puntos de volumen anual en la historia de la compañía. En EMEA llegaron a ser 1,3 mil millones de dólares, un 5,8% más del valor registrado en la región en 2018.

Nuevo Director Ejecutivo y Presidente de Junta

Herbalife Nutrition también ha confirmado que John Agwunobi asumirá a finales de marzo la Dirección Ejecutiva y Presidencia de la Junta de Accionistas, sustituyendo a Michael Johnson tras 17 años al mando.

Johnson comentó: "No podría estar más orgulloso de los increíbles avances que nuestros empleados y distribuidores han hecho para avanzar en nuestra misión de cambiar vidas y comunidades en todo el mundo. Con John al frente de la Compañía y la Junta, sé que Herbalife Nutrition continuará creciendo”.

Por su parte, Agwunobi agregó: “Planeamos expandir nuestro alcance trabajando con nuestros distribuidores y brindándoles más oportunidades para hacer crecer su negocio y servir a más clientes".

Sobre Herbalife Nutrition Ltd

Herbalife Nutrition es una compañía global que se dedica a cambiar la vida de las personas con productos nutricionales de calidad y una oportunidad de negocio demostrada para sus Miembros Independientes desde 1980.

La compañía ofrece productos de alta calidad, respaldados por la ciencia, que se venden en más de 90 países por Miembros Independientes, quienes brindan formación personalizada para inspirar a sus clientes adoptando un estilo de vida más saludable y activo. A través de su campaña global para erradicar el hambre, Herbalife Nutrition también se compromete a llevar nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.

Para más información, por favor visitar IAmHerbalifeNutrition.com.

Herbalife Nutrition también invita a los inversores a visitar su página web de relaciones con los inversores en ir.herbalife.com, donde encontrarán toda la información financiera actualizada, así como las últimas novedades.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.