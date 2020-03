Las Palmas, Granada y Bilbao encabezan las capitales de provincia con mayor aumento del precio de alquiler Comunicae

martes, 3 de marzo de 2020, 15:46 h (CET) Un reciente análisis de Nestpick también muestra que Madrid y Barcelona siguen siendo las ciudades más buscadas y más caras de España para alquilar apartamentos. Muchas otras ciudades españolas como Sevilla, Málaga, Alicante y Valencia se están convirtiendo en opciones cada vez más atractivas como lugares para vivir para los nómadas digitales internacionales Según los datos recopilados y analizados durante los últimos 12 meses por Nestpick.com, el mayor catálogo de pisos y apartamentos amueblados para alquiler a medio y largo plazo, en varias capitales de provincia españolas se ha registrado un considerable aumento porcentual de los gastos de alquiler de apartamentos a medio y largo plazo en el período comprendido entre enero de 2019 y enero de 2020.

Las Palmas de Gran Canaria encabeza el ranking de ciudades españolas analizadas, con un incremento del 104% en el coste mensual de los alquileres en los últimos 12 meses, más del doble. Ha pasado de una media de 459 euros mensuales a 937,50 euros mensuales. Granada y Bilbao, que ocupan el segundo y tercer lugar del ranking, también han mostrado un importante incremento de alrededor del 50%, con unos precios mensuales de alquiler de los apartamentos amueblados que rondan los 1500 y 1200 euros de media respectivamente. En el lado contrario, Vigo, ha experimentado un notable descenso en los precios de alquiler, bajando casi un 45% en los últimos meses.

Según la plataforma de búsqueda, que agrega las ofertas de alquiler de viviendas anunciadas en los principales sitios web de alquiler y que cuenta con más de un millón de propiedades listadas en todo el mundo, el precio medio de alquiler de apartamentos amueblados y habitaciones en España puede variar enormemente dependiendo de la ciudad, con una diferencia de más de 1300 euros al mes entre la ciudad más barata analizada (Vigo) y la más cara (Barcelona).

Dado que las posibilidades de que los jóvenes sean propietarios de una vivienda han disminuido drásticamente debido a una combinación de factores como son unas oportunidades de trabajo inestables y unas condiciones hipotecarias rigurosas, el mercado del alquiler ha mostrado un crecimiento año tras año no sólo en Europa sino especialmente en España, donde tradicionalmente ser propietario de una vivienda era la norma, tendencia que ahora se ha invertido.

Además, España es ahora uno de los destinos preferidos de los nómadas digitales: jóvenes profesionales que se desplazan y viajan por todo el mundo trabajando a distancia, normalmente para startups y empresas tecnológicas. Tanto Madrid como Barcelona ya ocupan una posición entre las 100 mejores ciudades del mundo para la Generación Z, según la investigación de Nestpick publicada el año pasado, pero ciudades como Bilbao, Malaga, Valencia, Sevilla y Las Palmas ofrecen opciones atractivas para esta nueva generación de jóvenes y trabajadores móviles.

"Gran Canaria, por ejemplo, se ha posicionado en los últimos años como un destino privilegiado para las empresas de nueva creación gracias al apoyo del gobierno local", afirma Ömer Kucukdere, Fundador y CEO de Nestpick. "Las concesiones fiscales y de inversión, la calidad de vida y un entorno empresarial favorable se combinan con excelentes conexiones aéreas con el resto de Europa para hacer de Las Palmas una ciudad atractiva para vivir para los nómadas digitales. A pesar del aumento del 104% del coste de los alquileres de apartamentos amueblados en el último año, el coste mensual medio sigue siendo muy bajo en comparación con el alquiler en muchas capitales europeas hoy en día".

Sin embargo, esos aumentos porcentuales no son un reflejo del número de búsquedas que recibe cada ciudad. Aunque Madrid y Barcelona, las dos ciudades más caras del país para alquilar propiedades, han recibido sistemáticamente el mayor número de búsquedas a través de Nestpick.com en el último año, otras ciudades como Sevilla, Málaga, Alicante y Valencia se encuentran entre las ciudades con mayor número de búsquedas mensuales online, a pesar de haber registrado aumentos o disminuciones insignificantes en el coste de los alquileres durante el último año.

Sobre Nestpick

Nestpick es el mayor buscador de apartamentos y habitaciones amuebladas de alquiler a medio y largo plazo. Con +1M de propiedades listadas, el usuario puede reservar fácilmente su alojamiento en cualquier parte del mundo directamente de sus proveedores locales de confianza con la máxima seguridad. Fundado en 2014 y con sede en Berlín y oficinas en San Francisco, California, Nestpick ya ha ayudado a millones de usuarios a encontrar su alojamiento.

Para más información: www.nestpick.com/es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Evoca utiliza Realidad Virtual aplicada a la salud para recrear momentos pasados en los abuelos unicornio B+SAFE: Salvan una vida gracias al desfibrilador de la estación de Atocha RENFE Los agentes de REMAX ESPAÑA, reconocidos como los mejores agentes inmobiliarios del mundo Los desarrolladores van más allá de la simple automatización con Claris Connect El Instituto Europeo de Psicología Positiva, uno de los organizadores del World Happinest Fest