La experiencia Search Inside Yourself (SIY). Una vivencia única en su especie

martes, 3 de marzo de 2020, 15:22 h (CET) Search Inside Yourself es un programa de desarrollo en competencias emocionales a través de la práctica de mindfulness y con el soporte de los últimos avances de la neurociencia SIY no es un curso de formación, sino una experiencia de dos días presenciales + 28 días de acompañamiento digital que permite integrar y llevar el día a día todo lo aprendido.

Al haber sido diseñado en un contexto organizacional como Google, el contenido y la metodología están diseñados y planteados para una inmediata transferencia al puesto de trabajo.

El programa facilita herramientas y recursos para potenciar el desarrollo y la autogestión personal y profesional, la colaboración y la efectividad en los equipos de trabajo, y el bienestar y la productividad en las organizaciones, desarrollando habilidades como el liderazgo, la comunicación, la resiliencia, el manejo del estrés, la empatía y otras muchas.

El programa se acompaña de un assessment inicial y otro a la finalización del programa, con el objetivo de que también se pueda medir y valorar el impacto y la contribución del programa y de su práctica.

Algunos de los participantes de SIY ya han compartido su experiencia: “El contenido es espectacular, ya que trabaja mindfulness aplicado a entornos personales y laborales, poniendo énfasis y foco en diversos temas: empatía, motivación, liderazgo, etc. y va más allá, ayudando a gestionar situaciones complicadas del día a día, personas en la organización con mindset no-pro al cambio, y un sin fin de etcéteras”.

Es por todo ello que Search Inside Yourself es un programa único y exclusivo. Han pasado ya por él más de 32.000 personas a nivel internacional, y es el programa top en organizaciones como Google, SAP, Facebook, Hyatt y otras muchas. En España, ya se ha desarrollado en compañías como BBVA, Utópicus, Ferrovial, etc.

Los próximos 23 y 24 de Abril se llevará a cabo en Utópicus (C/Orense, 62) en Madrid y las plazas son limitadas.

Se puede encontrar más información aquí: https://conzientemente.com/siyevento/siy-madrid/

