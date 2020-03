Mantas de Grazalema lanza Concurso de Fotografía Comunicae

martes, 3 de marzo de 2020, 14:34 h (CET) Plazo de inscripción abierto hasta el 12 de Marzo. El primer premio recibirá un cheque con 300 euros. El segundo será agraciado con una manta de viaje y el tercero con una bufanda marca de la casa. La participación es gratuita, sólo hay que enviar un máximo de 15 fotos a concursomantasgrazalema.@gmail.com. Es posible consultar las bases con más detalle en la web mantasdegrazalema.com La empresa espera obtener un centenar de fotografías en formato digital (sin demasiadas exigencias técnicas) de las que se estima serán desechadas alrededor del 60% por poca calidad o relación con la materia. Las seleccionadas podrán ser publicadas en la tienda online o en redes sociales a lo largo del año. La temática es muy diversa pero siempre ha de estar relacionada con la marca, desde personas posando con los productos en la calle, ya sean bufandas, capas y ponchos hasta incluso fotos aéreas de rebaños de merinas tomadas con dron. Fotos de hogar, con mantas de viaje y sofá en el salón de casa, utilizando como modelos improvisados a la familia. También mantas estriberas en caballos, o mantitas para bebés son algunos de los temas que los concursantes toman como referencia para encontrar la inspiración procurando dar un toque original.

Han sido varios los años que la fábrica de mantas organiza este concurso, con el objeto no solo de obtener buenas fotos digitales sino también de alcanzar buena difusión e imagen de marca. "Estas publicaciones referentes a concursos suelen alcanzar gran repercusión en redes sociales tipo facebook e instagram. No llegan a ser virales virales pero casi. Hay mucha interacción en concursos" comentan desde el departamento de comunicación de la empresa.

Las recomendaciones para el concurso de esta temporada se basan en evitar el plagio de fotos ganadoras en ediciones anteriores. Es muy común que los participantes rehagan fotos premiadas años atrás, estas fotos no obtendrían premio aunque sí podrían estar entre las finalistas. Otro de los errores más frecuentes consiste en enviar fotos de mantas de Grazalema muy antiguas, y cuyos modelos están descatalogados. Estas fotos tendrán muy difícil ganar. Ser original y natural es lo más recomendable para optar a un premio. Ha habido años que ha ganado gente que ha hecho las fotos con el móvil sin necesidad de cámara reflex. '¿Y tú has hecho ya tus fotos?'

