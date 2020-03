South Summit apuesta por Valencia como referente en Health & Wellbeing Comunicae

martes, 3 de marzo de 2020, 14:38 h (CET) La plataforma global de innovación, transformación y negocio llega el próximo 28 de abril a Veles e Vents, con su vertical centrado en la industria de la salud y el bienestar. Las startups que quieran participar en la Startup Competition podrán hacerlo hasta el 29 de marzo a través de la web de South Summit. La ganadora de Health & Wellbeing Valencia será una de las 100 finalistas de South Summit 2020, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en Madrid South Summit, la plataforma global de innovación, transformación y negocio que desde 2014 reúne en Madrid a corporaciones, startups e inversores con magníficos resultados para todos, apuesta por Valencia para desarrollar su vertical centrado en la industria de la salud y el bienestar que tendrá lugar el próximo 28 de abril en Veles e Vents (Marina de Valencia, Carrer del Moll de la Duana – Valencia).

South Summit elige Valencia por ser el ecosistema que más crece en España, siendo la ciudad con más startups per cápita y una de las mejores de Europa de apoyo al emprendimiento digital, según la Comisión Europea. Por esta razón, South Summit quiere apoyar su posicionamiento como el tercer hub de innovación en España tras Madrid y Barcelona, además de como referente global en el vertical temático de Health & Wellbeing, trabajando de la mano de una organización tan dinámica y profesional como Startup Valencia e instituciones tan prestigiosas y punteras como la Universidad de Valencia, ADEIT, el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) y las entidades y empresas que se quieran sumar.

Esta actuación responde a la estrategia de South Summit powered by IE University, de desarrollar actividades a lo largo del año centrándose en verticales clave y con foco en la transformación del tejido empresarial a través de la innovación abierta. Todo ello confluirá en South Summit 2020, la plataforma global donde corporaciones, startups e inversores de todos los sectores económicos multiplican sus oportunidades de negocio.

En la última edición de octubre 2019 participaron en su Startup Competition más de 3.800 startups procedentes de 115 países. Tras un exhaustivo proceso de selección, 100 finalistas presentaron su pitch y tuvieron más de 2.000 entrevistas, concertadas por la organización, con corporaciones e inversores internacionales. Al encuentro asistieron más de 20.000 personas, de las cuales, 6.500 startups, 6.700 corporativos y más de 1.100 inversores con una cartera aproximada de 120.000 millones de dólares.

Competición de startups

South Summit Valencia albergará una Startup Competition centrada en Health & Wellbeing en la que 15 startups compartirán sus proyectos con los principales actores del ecosistema para generar oportunidades de negocio. Las startups del sector que quieran participar, pueden inscribirse a través de la web de South Summit hasta el 29 de marzo.

El ganador será uno de los 100 finalistas de South Summit 2020, que celebrará su séptima edición del 6 al 8 de octubre en Madrid, en el espacio La Nave.

Las finalistas de anteriores ediciones, además de haber logrado en inversión más de 3.200 millones de dólares, han cerrado multitud de acuerdos con corporaciones de los diferentes sectores productivos con las que están trabajando.

