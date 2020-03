Expertos financieros analizarán el impacto de la normativa y las nuevas tecnologías que ofrece el Open Banking Comunicae

martes, 3 de marzo de 2020, 13:03 h (CET) El Open Banking ofrece servicios financieros inteligentes que facilitan el cumplimiento normativo y mejoran la capacidad de la toma de decisiones por parte de las entidades financieras. GDS Modellica y Unnax suman esfuerzos para entregar nuevas propuestas de valor y una experiencia de cliente excelente Los cambios que introduce la Orden 2899/2011 de transparencia y protección del cliente en los servicios bancarios obligan al sector financiero a evaluar tanto el riesgo como la capacidad de pago del cliente para poder conceder créditos. Este proceso de verificación de la capacidad de pago real del cliente requiere tener un conocimiento profundo de sus finanzas con perspectiva histórica. La forma más efectiva para llevar a cabo esta verificación, sin penalizar la experiencia del cliente, es a través de las nuevas tecnologías Open Banking, que permiten a terceros acceder a los datos bancarios de sus clientes para entender mejor su salud financiera y su comportamiento.

Estos cambios normativos exigen a las entidades financieras adaptarse. Por ello, GDS Modellica, proveedor líder de sistemas de análisis e inteligencia de datos a escala global y Unnax, compañía regulada pionera en Europa de servicios Open Banking, suman esfuerzos para ofrecer nuevas soluciones de análisis de capacidad de pago combinando el expertise de la primera en software de análisis de riesgo y toma de decisión, con la capacidad de captación de datos bancarios de la segunda como proveedor regulado por el banco de España.

Las entidades financieras no sólo han de evolucionar, innovar o incorporar las nuevas tecnologías para dar respuesta a las necesidades de los clientes, también necesitan adaptarse al marco regulatorio. Los cambios normativos no han de ser un impedimento para las entidades financieras. Los nuevos servicios financieros han de convertirse en una oportunidad para mejorar los procesos internos y los sistemas de toma de decisiones. En este marco regulatorio GDS Modellica y Unnax lanzan una propuesta de valor de Open Banking para el análisis sobre la capacidad de pago, que conlleva desde la agregación de datos bancarios, la categorización de movimientos bancarios, hasta la generación de atributos y análisis de capacidad de pago. Dicha propuesta ofrece dos soluciones el onboarding y la información dinámica.

La primera de las soluciones, el onboarding o verificación de capacidad de pago, la entidad financiera capta y analiza los datos bancarios del cliente, verificando en tiempo real su capacidad de pago. En cuanto a la segunda, información dinámica hace referencia a la lectura y análisis de los datos bancarios del cliente de forma continua para tener visibilidad de la salud financiera de un cliente a lo largo del tiempo.

GDS Modellica: se encarga de la generación de la librería de variables, transformando los datos bancarios en atributos y variables inteligentes, a través de las cuales las entidades de crédito pueden gozar de importantes ventajas competitivas que permitirán incrementar la ratio de aceptación y reducir sus pérdidas, al tiempo que mejoran los flujos de onboarding y la gestión de las cuentas. Por su parte, Unnax realiza la agregación y categorización de datos bancarios, obteniendo datos bancarios en tiempo real y bajo demanda, con categorización de movimientos para el análisis de comportamiento financiero del cliente. Este nuevo sistema de análisis del cliente tiene especial cuidado de proveer una experiencia de usuario de gran calidad, un requerimiento indispensable para satisfacer las necesidades del cliente moderno, cada vez más exigente con los servicios financieros.

El 10 de marzo de 2020, GDS Modellica y Unnax organizan una jornada-coloquio en la que, junto a expertos de algunas de las entidades financieras más importantes de España, analizarán el impacto de los cambios normativos y el potencial de las nuevas tecnologías que están emergiendo en el mercado para dar solución a las necesidades de las entidades. Unnax y GDS Modellica invitan a las personas interesadas a asistir a este evento. Para ello, pueden contactar con los organizadores a través de sus respectivas páginas web.

GDS MODELLICA: GDS Modellica, con presencia mundial, es una compañía de software para la gestión de riesgo de crédito. Lleva más de 15 años colaborado con éxito con cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversas organizaciones en más de 36 países. La entidad provee softwares de decisión y una tecnología analítica que ayudan a las empresas a gestionar los procesos de riesgos, combatir el fraude y generar relaciones rentables con sus clientes. https://www.gdsmodellica.com

UNNAX: Unnax, fundada en 2016, es una compañía regulada por el Banco de España que desarrolla y provee tecnologías bancarias de última generación. Unnax opera en el ámbito de los servicios de pago online ofreciendo modernas tecnologías basadas en la agregación bancaria, la iniciación de pagos y sistemas de dinero electrónico. Unnax cuenta con clientes en múltiples mercados europeos y se encuentra en expansión internacional impulsada por la directiva PSD2 y el movimiento Open Banking. https://www.unnax.com

