​¿Por qué el sector del juego está creciendo tan rápido? A medida que la tecnología requerida para las plataformas de juego en línea es más evidente y entra en países, se están ofreciendo licencias y regulaciones del juego online Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 3 de marzo de 2020, 10:33 h (CET) La industria del juego está en una buena racha de crecimiento, gracias en gran parte a las nuevas tecnologías que han dado un nuevo enfoque a este sector.



El juego online, en 2015, ya se acercaba a los 45 mil millones de euros y en 2018, se había duplicado más que en los últimos nueve años.



Según recientes estimaciones, se alcanzarán más de 60.000 millones en 2020. Estas cifras no están teniendo en cuenta el crecimiento de los casinos físicos.



Existen ciertas razones que han sido motivo suficiente para notar este gran aumento en el crecimiento de este sector:



Los casinos online El casino online es el motor de la industria del juego en línea. Hace dos décadas, fue poco más que un experimento realizado por algunas de las principales marcas de casinos, pero ahora se está convirtiendo en una industria que mueve más 65 mil millones de euros.



Las opciones y oportunidades de juego que ofrecen los casinos online es muy difícil de superar por otro tipo de alternativa de ocio. Además de la facilidad para participar y entender sus reglas.



Especialmente destacable son los servicios como los casinos en vivo, transmiten juego en vivo directamente al cliente, es una opción altamente demandada por ofrecer sensaciones similares a las de un casino real.



En la actualidad, los casinos online proporcionan a los jugadores una forma de disfrutar de una experiencia de casino realista desde la comodidad de su propio hogar y estos juegos en línea son mejores y más rápidos que nunca.



Más y mejor Internet A medida que cada vez más personas obtienen acceso de calidad a Internet, los mercados potenciales para los casinos online han crecido de manera inconmensurable.



A mejor ancho de banda, mejor calidad de los servicios de casino online se puede ofrecer a los clientes.



Con la tecnología 5G a la vuelta de la esquina, existe una buena posibilidad de que el crecimiento continúe de manera ascendente.



Dispositivos móviles El uso de los teléfonos móviles es inmensamente mayor que cualquier otro dispositivo. Según los últimos cálculos, la cantidad de usuarios de teléfonos inteligentes en el mundo en 2019 es de 3.200 millones.



De media, una persona revisa casualmente su teléfono aproximadamente 63 veces al día, gran parte del tiempo para conectarse a una aplicación o juego.



Incluso el 87% de nosotros lo hacemos una hora antes de ir a la cama, mientras que el 69% revisa los teléfonos inteligentes dentro de los primeros cinco minutos tras despertarse.



Nuevas regulaciones territoriales A medida que la tecnología requerida para las plataformas de juego en línea es más evidente y entra en países, se están ofreciendo licencias y regulaciones del juego online.



Muchos organismos legisladores han tratado de tomar las riendas en el asunto y crear leyes que les permitan operar dentro de sus jurisdicciones. Esto significa que no solo pueden regular, sino que también pueden gravar a las empresas.



De este modo, las compañías de juego pueden planificar y operar con seguridad, aumentándose el número potencial de usuarios cada año.



No hay duda que el escenario del juego goza de una gran salud en el presente y se vaticinan cotas históricas de crecimiento en el futuro. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.