Madrid tiene los mejores bares deportivos, según Tour in Taxi

El 80% de la información que ofrece la televisión a sus espectadores pertenece al mundo del deporte. Está claro que el fútbol gusta y no solo por el gol, el suspense y la catarsis, sino también para reunirse con los amigos en un bar y disfrutar de la afición. Tour in Taxi conoce muchos bares en Madrid en los que se puede disfrutar de este deporte junto a los amigos, una cerveza y un picoteo Madrid ama los bares y los deportes así que no es difícil que estos placeres conjunten bien. Y si juegan los partidos de la competición o juega la selección es difícil que los bares no se llenen. Casi todos los bares se pueden convertir en un sport bar pero no todos los bares transmiten esa comodidad y familiaridad. Y no es difícil encontrar esos bares en una ciudad como Madrid.

El Real Café Bernabéu es de las mejores opciones según Tour in Taxi, ya que cuenta con unas vistas privilegiadas para disfrutar de este deporte tan amado. La oferta gastronómica y el personal agradable son unas de las cosas que hacen este bar especial. Sin embargo, los días en los que hay partido el bar abre solo para las personas que disponen de entrada vip.

Los estadios de fútbol reciben cada año más de 10,5 millones de espectadores durante la liga. Sin embargo, los amantes del fútbol también prefieren el visionado en los bares y esto lo ha demostrado La Liga con un estudio realizado en el 2018: los españoles gastan alrededor de 1226 millones de euros y gracias al fútbol se generan 19415 empleos durante las temporadas futboleras.

Penalti Lounge Bar es una cadena de bares que sabe el triunfo del fútbol, por eso nació con una vocación futbolera y este es su principal atractivo. Este bar goza de un ambiente distendido y muy familiar y de una carta llena de variedades de hamburguesas. Además, a ciertas horas del día, este bar ofrece barra libre de cerveza y sangría, algo que uno no debe perderse.

Restaurante Panenka es otro de los restaurantes que Tour in Taxi recomienda para disfrutar de un buen gol y una cerveza. Este bar dispone de un club privado en el que uno puede rodearse de otros aficionados mientras disfruta de un buen plato de carnes o pescados a la parrilla de carbón.

La Cervecería Deportiva de Malasaña es otro de los mejores locales especializados en ofrecer un buen rato a sus clientes mientras disfrutan del fútbol junto a sus amigos. Lo bueno de este bar son las diferentes pantallas que hay repartidas por la sala gracias a las cuales nadie se puede perder ni un segundo del juego. Es un bar decorado con elementos futboleros (fotos, bufandas, camisetas etc de varios equipos).