Record go llega al País Vasco con una nueva oficina en Bilbao Comunicae

martes, 3 de marzo de 2020, 07:01 h (CET) Su estratégica ubicación cerca del Aeropuerto de Bilbao (BIO) permitirá a los visitantes desplazarse a la ciudad de forma rápida o descubrir con comodidad las zonas turísticas y parques naturales de toda la provincia Siguiendo con su plan de expansión, el próximo 6 de marzo Record go inaugura un nuevo punto de alquiler de coches en Bilbao para dar servicio a la demanda de la zona norte de la península. La empresa se posiciona así como una opción de alquiler tanto para el cliente corporativo que requiere un vehículo por negocios como para el turista que quiere conocer los parques y los monumentos emblemáticos de la zona.

La oficina está situada en la calle Errota Zaharra número 8 del Parque empresarial Astikene, a solo cinco minutos del aeropuerto con el servicio gratuito de Shuttle Bus. La sucursal abrirá en horario de 7 horas de la mañana a 23 horas de la noche.

A través de la página web www.recordrentacar.com ya se pueden realizar reservas con recogida en Bilbao. Además, la compañía ha anunciado que celebrará la apertura con precios especiales.

Con la nueva apertura, Record go cuenta con doce oficinas de alquiler de vehículos en los puntos turísticos más importantes de la Península y Baleares repartidas por los principales aeropuertos y estaciones de tren de: Alicante, Barcelona, Barcelona Sants, Ibiza, Madrid, Madrid Atocha, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia y, ahora, Bilbao.

Recordgo apuesta por la innovación

La compañía es pionera en el sector con el sistema Just Box, un quisco digital mediante el que sus clientes podrán tramitar sus reservas de forma cómoda y mucho más rápida. Una iniciativa que agiliza la contratación de sus servicios en los lugares de concentración de viajeros, reduciendo así los tiempos de espera.

Record go cuenta con una amplia flota que abarca desde modelos económicos, compactos y familiares hasta coches executive y SUV a los que se suman los nuevos híbridos y un aumento en su gama de vehículos Premium.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.