Se contabilizan más de 160.000 mujeres mayores de 55 años trabajando en la Comunidad Valenciana A pesar de este dinamismo, las valencianas desempleadas mayores de 55 años se han incrementado un 4,5% durante el último año

martes, 3 de marzo de 2020, 08:49 h (CET)

Realizando un repaso de las cifras históricas de empleo de los últimos años, una conclusión parece evidente: la mujer senior está adquiriendo y adquirirá un elevado protagonismo, en medio de un contexto de envejecimiento sin precedentes y en una coyuntura en la que se cumplen más de 3 décadas desde la primera oleada de incorporación femenina al mercado de trabajo.



En este sentido e, independientemente de las dificultades adicionales que se presenten en la mujer (discapacidad, responsabilidades familiares no compartidas, etc) la tendencia es a que una circunstancia converja en todas ellas: la edad avanzada, en una sociedad cada vez más longeva. Así, la mujer senior deja de ser una “minoría a proteger” para convertirse en una fuerza laboral a potenciar.



Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “la relevancia de la mujer senior como capital humano es incuestionable y la prueba es que adquiere cada vez un mayor peso en todos los indicadores: ocupación, desempleo o actividad. En este escenario es fundamental ser consecuente y aprovechar el gran potencial de la fuerza femenina senior, desterrando anacrónicos prejuicios y estereotipos en las empresas y empoderando a las mujeres, prestando especial atención a aquellas que además tienen una discapacidad o situaciones familiares complicadas”.



El futuro tiene rostro de mujer -senior- En una sociedad en récord de envejecimiento, en la que más de la mitad de la población es mujer (52%), parece irrevocable concluir que las profesionales mayores de 55 años tendrán un incuestionable protagonismo en el mercado del futuro. De hecho, ya lo están teniendo. Algunos indicadores como la tasa de actividad, la ocupación o el desempleo, son muy reveladores y dan buena cuenta de ello.



Tasa de actividad

A día de hoy, el 22,6% de las valencianas mayores de 55 años es activa, frente al 15,6% de 2009. Este incremento de 7 puntos choca con el ligero descenso de la tasa de actividad general de las valencianas en general, del 52,7% al 52,5%.



Activas

En términos absolutos, el número de valencianas mayores de 55 años que tienen trabajo o lo buscan ha crecido un 73% en la última década y hoy se contabilizan 198.600. Nuevamente, en comparación con las mujeres del resto de edades, se observa cómo las activas de 55 años y más han crecido en una proporción mucho mayor -las primeras lo han hecho en un 73% y las segundas en un 1,6%-



Ocupadas Si existe un indicador clave para demostrar el protagonismo que las mujeres seniors adquieren en nuestro mercado, es el de aquellas que están trabajando. Hoy, por primera vez en la historia, lo hacen más de 160.000 mujeres mayores de 55 años en la Comunidad Valenciana. Concretamente, 161.600, una cifra que supone un incremento del 62,7% con respecto a 2009, cuando se contabilizaban 99.300. Así, el 17,2% de las trabajadoras tiene actualmente más de 55 años en la región, frente al 11,3% de 2009.



La causa de esta cifra sin precedentes (más de 160.000 ocupadas mayores de 55 años en la Comunidad Valenciana) la encontramos en nuestra propia historia: muchas de las mujeres jóvenes que se incorporaron masivamente al mercado de los años 80, hoy ya superan los 55 años. Por otra parte, la crisis de 2008 propició una segunda oleada de afiliación femenina al mundo laboral: entre 2008 y 2014, 84.000 valencianas, hasta el momento inactivas, se incorporaron a la búsqueda de empleo para sacar a flote a las economías domésticas. Muchas de ellas, también superan hoy los 55.



Además, son el 43% del total de mayores de 55 años trabajando (el 57% son hombres), un porcentaje que en 2009 descendía al 39%.



Por regiones, la Comunidad Valenciana aglutina al 10% de las mujeres mayores de 55 años.

