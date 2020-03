Estamos hartos de mentiras

Hay quien vive de contar mentiras. Y algunos hasta se las creen. Corre un bulo nuevo, protagonizado por los ideólogos de no se que países inventados que la fiesta de las Fallas les pertenecen. ¿Hay quien se crea semejante mentira con visos de embuste de los fuertes? Voy a contar algo, que le sucedió a mi querido abuelo alla por los años 30 del pasado siglo. Había pasado las oposiciones del Magisterio Español, con buena puntuación, que le sirvió para que primero lo enviaran a la Graja de Iniesta y después a Villora, ambas en la provincia de Cuenca. Bien lo debió de hacer, ganando puntos, que le propiciaron el consabido ascenso, trasladándose a la ciudad de Barcelona, en concreto al Grupo Escolar Baixeras, situado en la Via Layetana, centro moderno dónde los haya, inaugurado en 1922. El director del centro, un día le hizo una pregunta capciosa: En Manel, ¿vosté de quina Catalunya es: de la estricta o de la gran? (don Manuel, usted a que Cataluña pertenece: a la pequeña o a la grande?). A lo que mi abuelo respondió: no conozco esa región, porque yo vengo del Reino de Valencia. Esto fue en el año 1933. Ni que decir tiene, que para un valenciano de “soca i arrell” (de pura cepa), esta pregunta le supo a cuerno quemado. Situaciones incómodas, ya que siempre le iban buscando las cosquillas, hicieron que pidiera el traslado a nuestra ciudad de Valencia.



No contentos con contaminarnos la vida diaria en instituciones oficiales, fiestas, saraos y demás, ahora no tienen más ocurrencia que decir que las Fallas pertenecen a los Paises Catalanes (es decir, a la Cataluña Grande). O solo estamos difundiendo la mentira de decir que las Fallas pertenecen a una región totalmente ajena a las mismas, sino que nos estamos inventando de nuevo, el bulo y el embuste geográfico más grande, jamás creado por el abyecto intelecto de un grupo de manipuladores, a los que se les puede colocar varios adjetivos, pero que por respeto a sus progenitoras, me van a disculpar si no los dejo plasmados en el presente artículo, porque soy educado y correcto, pero ya se pueden imaginar que pasa por mi mente.



Todos estamos deacuerdo que la fiesta de las Fallas, es la más grande del mundo, junto a los Carnavales de Rio de Janeiro. Es una fiesta colorista, amable, simpática, abierta, artística, que exalta la belleza de la mujer, rica en sus conceptos florales, que sabe vestirse con las mejores sedas y telas, cosidas por manos artesanas con hilos de oro y plata. Sus calles se convierten en el mayor espectáculo del mundo, tejiendo toda una sinfonía, que se traduce en la constante reivindicación de los valores tradicionales y en las costumbres propias de Valencia y lo valenciano. Pólvora, música, ruido acompasado, fiesta por doquier, alegría en sus gentes, que invaden calles y plazas, a la vez que sus cielos nocturnos se llenan del estallido multicolor de sus fuegos artificiales, auténtica representación de la viveza y el gran estilo de los valencianos.



No sigan contaminando a la sociedad tanto de su región, como del resto de Eapaña, Europa y el Mundo. No cuenten mentiras, que no se sostienen, que son falsas y que no tienen nada que ver con los valencianos. Valencia, es una tierra rica, próspera, festiva, alegre, con sus propios Fueros, que le fueron arrebatados por el monarca borbónico, ese que en el Ayuntamiento de Xátiva, esta colgado boca abajo, que no necesitamos a nadie para sobrevivr, que tenemos una bandera propia, la Real Senyera Coronada sobre campo de gules, con ese azul marinero, que tanto nos caracteriza y distingue, que además tenemos nuestra propia Lengua, la Valenciana, que ha sido nombrada por poetas y eruditos, tan sospechosos (ahora les diran que son franquistas) como Ausias March, Joanot Martorell, San Vicente Ferrer, Fray Bonifacio Ferrer, San Luis Bertran, Sor Isabel de Villena, Arnau de Vilanova, Miguel de Cervantes Saavedra, Felix Lope de Vega Carpio … Y así, una larga lista de mujeres y hombres ilustres en sus área de conocimiento, que hicieron de la lengua y la cultura valenciana su propia enseña.



Dejen a los valencianos, celebrar su fiesta, y seguir siendo lo que somos: valencianos. No quieran robarnos nuestras costumbres, tradiciones y fiestas, porque dice muy poco de todos ustedes, que no se merecen más que nuestro desprecio más absoluto. No se crean que van a poder con nosotros, por muchos pactos por bajo mano que hayan hecho con el actual Gobierno de España (igual que con los anteriores), porque los valencianos, ya estamos hartos de mentiras y engaños del centro-derecha y de la izquierda, ambos igual de catalanistas, que se plegaron a los obscuros y sucios negocios e intereses que ustedes les proponían.



Quiero unirme a la voz de la Fallera Mayor de Valencia, al decir con fuerza: Vixca Valencia y Vixquen les Falles, la Fiesta más grande del mundo. VALE.