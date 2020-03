LingQ, la revolucionaria herramienta para aprender idiomas llega a España

• La nueva plataforma LingQ llega a España tras su éxito en 31 países y alcanza ya los 2 millones de estudiantes. • El 60% de los españoles admite no saber leer ni escribir en inglés pese a que el 80% de las ofertas de empleo lo tiene como requisito • Su fundador, Steve Kaufmann es uno de los pocos poliglotas del mundo que habla 20 idiomas La mayoría de los españoles afirma haber estudiado inglés, pero un 60% también admite no saber leer ni escribir en este idioma, lo que les impide desenvolverse con solvencia especialmente en el ámbito laboral, donde el 80% de las ofertas lo tiene como requisito, como afirma Randstad Professionals. Además, un gran número de ellos no guarda buen recuerdo del tiempo en las aulas dedicado a su estudio y ya de adulto no encuentra el momento de mejorar su nivel. Con la voluntad de revertir esta situación y romper las barreras del aprendizaje de idiomas aterriza en España: LingQ.

Para Steve Kaufmann, fundador de LingQ y uno de los pocos políglotas en el mundo que habla 20 idiomas, el aprendizaje de idiomas, en muchas ocasiones, fracasa por una falta de motivación y constancia. “Dominar un idioma no es cosa de talento, lo importante es la motivación y el tiempo que se le dedica”, afirma Kaufmann. Es precisamente con ese lema que surge LingQ. Gracias a una metodología eficaz y divertida, además de contenido interesante para el estudiante, esta plataforma nacida en Canadá revoluciona el estudio de nuevas lenguas.

Con 35 idiomas disponibles y una de las mejores bibliotecas gratuitas de lengua online, LingQ es una plataforma compuesta por una comunidad con más de 2 millones de estudiantes en todo el mundo, así como de tutores nativos apasionados por los idiomas.

LingQ propone romper con la metodología de enseñanza tradicional, apostando por la motivación, a través de contenido relevante para el estudiante y de la dedicación diaria.

Este nuevo método propone una inmersión en el idioma a través de la lectura y la escucha. El usuario tiene disponible la aplicación para Apple y Android además de la web, donde pueden obtener una extensión de LingQ Chrome para el explorador, con la que podrá importar cualquier contenido online a la plataforma, así como usar sus herramientas en la red.

Los estudiantes pueden importar artículos que les interesen de prensa o blogs, así como podcasts, vídeos de YouTube o incluso series y películas de plataformas como Netflix. De este modo, leyendo o escuchando sobre temas que le interesen, el usuario será más constante y aprenderá el idioma de una forma más intuitiva y natural. En tres meses, especialmente si se comparte abecedario, se pueden hacer avances significativos que motiven al estudiante a querer perfeccionar más la lengua.

Además de la suscripción gratuita de LingQ existe la versión premium en la cual el estudiante tiene la posibilidad de añadir más funcionalidades, como el acceso a lecciones sin conexión a internet, búsqueda de vocabulario ilimitado, importación de lecciones ilimitadas o estadísticas sobre el aprendizaje y la evolución del usuario.

LingQ

LingQ es una plataforma de aprendizaje de idiomas con más de dos millones de miembros de todo el mundo desde su creación en 2007. Dispone de 35 idiomas disponibles para el aprendizaje online, a través de su web y app.

El sistema LingQ fue creado por Steve Kaufmann y su hijo Mark. Es un método revolucionario que rompe con la enseñanza tradicional asentando las bases del aprendizaje en la motivación y la dedicación.

Steve Kaufmann es un apasionado de los idiomas y uno de los pocos políglotas que habla 20 lenguas en el mundo. Tiene un libro llamado The Way of the Linguist, A Language Learning Odyssey, que recoge el apasionante recorrido de LingQ y su trayectoria. Además, escribe regularmente en su blog The Linguist on Language sobre su pasión por los idiomas. En su canal de YouTube comparte videos con las técnicas y recursos propios para aprender nuevos idiomas, así como consejos y trucos para mejorar otros ya conocidos.