La nueva equipación oficial de Vodafone Giants se presenta en sociedad

La Nike Store del barcelonés Centro Comercial La Maquinista ha sido el lugar elegido para la exclusiva presentación de la nueva equipación oficial de los gigantes. Se trata de primer corner de Nike exclusivamente dedicado a los esports y la primera experiencia de este tipo en el sector del retail Con la presencia de la Product Specialist de Nike, Laura Bou, el equipo directivo de Vodafone Giants, Lolito Fernández y el jugador profesional de lucha Shanks, entre otros rostros conocidos, los 50 primeros fans del Club que se registraron en la Nike App compartieron espacio y afición en un formato absolutamente experiencial.

Tras anunciar recientemente el partnership por el cual Vodafone Giants se convierte en el único club de esports socio de Nike en Europa, ambas compañías han celebrado en Barcelona su primer acto conjunto. El motivo, la presentación de la nueva equipación oficial del equipo.

El acto ha sido conducido por Javier “Sh4rin” Sanabria, responsable e fighting games de Vodafone Giants y comentarista de la LEC, máxima liga europea de League of Legends, que destacó la exclusividad del evento y la importancia del acuerdo. Más tarde, dio paso a las intervenciones de Joan "Shanks" Namay, uno de los mejores jugadores de fighting del mundo, y Lolito Fernández, co-propietario del club.

La cita ha finalizado con la intervención de Lolito, el cual se ha mostrado orgulloso por la consecución de esta alianza.

En la misma línea, el presidente del club, José Ramón Díaz, ha señalado que el acuerdo con Nike, el primero en Europa, "supone caminar de la mano de un referente en el deporte, hasta ahora tradicional y a partir de ahora también electrónico". En este sentido, ha vaticinado que "su incorporación a la familia es, no solo un paso de gigante para nosotros, sino también para los esports a nivel internacional. Tras años de trabajo y frutos, más empresas sitúan su foco sobre los deportes electrónicos y es un honor que Vodafone Giants sea el primer elegido en el continente. Estoy seguro de que tanto la tecnología de Nike como su experiencia y estrategia en trabajo deportivo supondrán un avance en nuestros resultados", ha concluido.

En el final del evento, los fans elegidos optaron a un regalo solo por ser miembros de la Nike App. Además de compartir una experiencia única con estos conocidos rostros digitales, uno de ellos se hizo con la nueva equipación de Vodafone Giants, en su versión Vapor Knit, con la misma tecnología que usan equipos de deportes tradicionales como el FC Barcelona.

La nueva equipación de los atletas de Vodafone Giants para las competiciones oficiales está disponible en la tienda Nike de La Maquinista, la tienda online de Vodafone Giants en giantsgaming.pro/tienda y en Amazon. Para los diseños con los que la marca del swoosh pretende inspirar sobre la importancia de practicar deporte físico para alcanzar el sueño de ser jugador profesional de esports, Nike ha usado, entre otras, la tecnología Vapor Knit. Este desarrollo técnico permite a los jugadores mayor transpiración y agilidad en sus movimientos, ya que al cubrir las áreas corporales de mayor temperatura por zonas de ventilación, reduce el peso y el roce.

Vodafone Giants dispone de once divisiones que compiten en juegos como League of Legends, Rainbow Six: Siege, Fortnite, Dragon Ball FighterZ, CS:GO, Hearthstone, Pokémon, Street Fighter, FIFA, etc. Desde su creación el club se ha alzado con cinco campeonatos nacionales de League of Legends, cinco de Call of Duty, uno de Clash Royale, otro de Counter-Strike: Global Offensive y dos copas mundiales de FIFA, entre muchos otros títulos. Además, dispone en su haber de doce final cups de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), dos copas El Corte Inglés y dos FIFA World Cup.