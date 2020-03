Sesenta y mucho + explica las grandes posibilidades para aprovechar después de la jubiliación Comunicae

lunes, 2 de marzo de 2020, 16:26 h (CET) Que España es uno de los países con mayor esperanza de vida de Europa y del mundo no es ninguna novedad. Es un hecho que se viene contando año tras año y que mejora cada día, tanto que los indicadores expresan que en el año 2040 será el país del mundo con la mayor expectativa, es decir, donde la gente vivirá más años. Sin duda una noticia de lo más esperanzadora para las personas que tienen ahora mismo una media de 50/60 años Un estudio del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington sobre esperanza de vida y principales causas de muerte en el mundo publicado en la revista The Lancet asegura que, si la tendencia continúa como hasta ahora, España alcanzará en veinte años un promedio de 85,8 años.

Si se une esta cifra al hecho de que, hoy por hoy, la edad laboral culmina en los 65 años, hay veinte años por delante donde, si la salud y las posibilidades económicas acompañan, se pueden hacer muchísimas cosas de todo tipo: seguir trabajando, emprender, seguir estudiándose o formándose, viajar. "Todo ha cambiado radicalmente con respecto a hace 50 años, cuando la gente se jubilaba y poco quedaba por hacer" –sostiene Ana Margarito CEO de la empresa 60ymucho+ una iniciativa que persigue aunar a todas aquellas empresas, entidades e instituciones de todos los ámbitos cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los sénior.

Bajo el lema ‘El sénior no es un problema sino una oportunidad’, pretenden ser un referente a nivel internacional de encuentro para todos aquellos que entienden que la edad solo es un número, que vida no acaba con la jubilación y que "solo hace falta tener ganas para seguir haciendo cosas, porque, además, está demostrado que mantener la mente activa hace que los estados de salud mejoren", explica Margarito.

Dar a los mayores el espacio que se merecen

"Se vive una sociedad que venera profundamente todo lo joven, la belleza de la juventud y su talento, algo inaudito en el sentido de que la experiencia siempre ha sido un grado y en todas la culturas siempre ha sido así", se lamenta la CEO de 60 y mucho más. Las nuevas tecnologías y quizás la llegada de unos nuevos valores totalmente diferentes a los que antes había han hecho que la sociedad ‘eche’ de alguna manera a la gente sénior, quizás la que más tiene aportar en consejos, valores y ejemplo al resto.

"Ha llegado el momento de que la sociedad le dé su lugar a todas las personas que, con su esfuerzo, dedicación, trabajo, conocimiento y experiencia, han contribuido a conseguir el éxito de las empresas, formar familias, desarrollar nuevas leyes construir edificios, mantener limpia la ciudad, cuidar la salud en definitiva, han sido y son un pilar fundamental en el desarrollo y en el del país, -explica con determinación Ana Margarito".

La jubilación, una nueva forma de vivir la que puede ser de las etapas más productivas de la vida

"Se debería terminar con la idea de que sólo los jóvenes son importantes en la sociedad, ser capaces de valorar y aprovechar toda la sabiduría y experiencia de las personas más adultas siendoun faro, una guía para los que empiezan" –agrega.

"La jubilación ha dejado de ser la situación a la que nadie quería llegar, para convertirse en la puerta de una nueva vida en la que podemos disfrutar de nuestro tiempo libre realizando todo aquello que deseamos y que no pudo hacer en la etapa profesional", señala Margarito.

Desde la plataforma 60ymucho+ no se limitan únicamente a pensar y reflexionar sobre todas estas cuestiones sino que actúan. ¿Cómo? Poniendo en contacto a muchas empresas de diferentes sectores para que pueda haber, efectivamente, un intercambio de ideas, actividades, proyectos, vida en definitiva. Además de presentar alternativas que responden a las necesidades de la nueva generación de senior, el del sXXI. Entre ellas, la nueva forma de vivir 60ymucho+, donde la autonomía personal, la vida activa, el deporte, las relaciones sociales, la intergeneración y mucho+, ya son una realidad.

El senior del sXXI no quiere que nadie planifique su futuro, quiere ser el quien pueda elegir donde y cómo quiere vivir su nueva etapa. No desea vivir en instituciones con largos pasillos donde todo lo dan hecho: cuando se levantan, cuando comen. El senior del sXXI desea decidir con quién compartir su tiempo.

La Feria anual Segunda edición de 60 y mucho +

La feria de 60 y mucho + es la ventana de un gran proyecto dirigido a las personas cercanas a cumplir los 60 años y muchos+.

Es la ventana de un gran proyecto dirigido a las personas más adultas. Es el escenario donde empresas e instituciones públicas y privadas, pondrán a disposición de los más adultos toda la información sobre las últimas novedades en tecnología, ocio, turismo, salud, empleo, vivienda, relaciones sociales, finanzas, formación, etc.

Es el evento que aglutina en un mismo espacio todo lo que los mayores de 60 necesitan para hacer frente a esta nueva fase vital. Un lugar en el que encontrar productos, servicios e información de sectores como el turismo, la salud, el trabajo, las finanzas, la vivienda, el estilo de vida, la formación, el ocio, el deporte, la tecnología y la solidaridad.

Un entorno donde los adultos de más de 60 o cercanos, sus familias, profesionales, y empresas, encontrarán las nuevas tendencias, novedades, consejos y experiencias que necesitan conocer para sacar el mayor rendimiento a esta nueva etapa.

Además, la feria cuenta con un amplio programa de actividades y talleres impartidos por profesionales y expertos de diferentes campos de interés en el que los visitantes pueden probar los productos o asistir a conferencias de temas seleccionados específicamente para ellos: desde redes sociales y nuevas tecnologías hasta masterclasses de yoga, moda, pilates, pasando por un showcooking.

Fecha y lugar de celebración

Madrid 13, 14 y 15 de Noviembre 2020

Pabellón de Cristal (Recinto ferial de la Casa de Campo)

¿Por qué asistir?

Porque allí se pueden encontrar empresas, entidades e instituciones que ayudarán a resolver muchas de las dudas que surgen a los senior y que pueden ser resultas ofreciendo las mejores soluciones para abordar esa nueva etapa con ilusión. "Además –explica Ana Margarito-, podrán conocer de primera mano y por voz de profesionales de prestigio, los últimos avances en investigación sobre las enfermedades que afectan al sector. Prevención del Alzheimer, nuevas técnicas para impedir el avance del Parkinson. Conocer a líderes de opinión con los que compartir experiencias".

Podrán informarse de los nuevos lanzamientos de productos de cada sector. También tendrán la posibilidad de ampliar su círculo de amistades participando en juegos de mesa, actividades deportivas y charlas.

Además, en esta edición, podrán conocer como sería su vida si decidieran vivir como los “senior de 60 y mucho+”. Se dará a conocer las ventajas que tiene planificar hoy su futuro para poder vivir en el lugar que quieren.

En definitiva, asistir a 60 y mucho + es esencial si:

De sean conocer las ayudas o ventajas que ofrecen las instituciones públicas y privadas a los mayores de 60 y sus familias.

sean conocer las que ofrecen las instituciones públicas y privadas a los mayores de 60 y sus familias. SI necesitan saber cómo optimizar el capital

necesitan saber cómo SI quieren ser los protagonistas de su futuro

SI quieren conocer los últimos avances en antienvejecimiento

SI tienen intención de ampliar sus estudios o estudiar aquello que nunca pudieron

tienen intención de ampliar sus o estudiar aquello que nunca pudieron SI quieren conocer las mejores residencias

quieren conocer las mejores SI piensan que la residencia no es una opción para ellos

piensan que la es una opción para ellos SI quieren informarse de la última tecnología para aumentar su autonomía personal o la de sus familiares

para aumentar su o la de sus familiares SI quieren conocer las mejores opciones para viajar

quieren conocer las mejores opciones para SI quieren saber disfrutar durante 3 días de actividades y talleres que les permitan relacionarse con gente nueva

