Diferencias entre una reforma y una rehabilitación según Jessica Zueras Comunicae

lunes, 2 de marzo de 2020, 16:07 h (CET) Jessica Zueras expone las diferencias principales entre una reforma y una rehabilitación Los especialistas aseguran que no es lo mismo una reforma que una rehabilitación. Para conocer las diferencias hay que remontarse al CTE o Código Técnico de la Edificación. Este código está vigente desde 2006 y, en él, se definen concretamente las características que debe tener una obra de rehabilitación para ser considerada como tal.

Conociendo estos parámetros, es posible diferenciar fácilmente las rehabilitaciones de las reformas. Básicamente, la principal diferencia es que las rehabilitaciones tienden a reparar espacios deteriorados, averiados o desfasados.

Uno de los ejemplos sería rehabilitar las instalaciones hidráulicas de un inmueble. En este caso, los expertos en rehabilitación se encargarían de reparar todas las infraestructuras o, bien, de sustituirlas.

A diferencia de ello, las reformas se realizan para modificar una o varias partes, sin necesidad de que estén realmente deterioradas. Una reforma, por ejemplo, puede ser conducente a un cambio de decoración o ambientación estética.

Las rehabilitaciones suelen producirse con más frecuencia en casas antiguas, en aquellos inmuebles en los que el paso del tiempo, la humedad, la falta de aislamiento y los choques térmicos, han ido deteriorando poco a poco revestimientos, paredes, suelos, y, por supuesto, infraestructuras eléctricas y de agua.

Las empresas que se dedican a las rehabilitaciones, deben poseer cierto instrumental sin el cual, los trabajos resultarían más costosos y menos productivos. Es el caso de los aparatos de inspección de redes.

Gracias estos dispositivos, los especialistas en rehabilitaciones podrán decidir si es necesario un cambio integral o un cambio parcial (por ejemplo, la reparación de una tubería rota o con fugas). Sin embargo y por regla general, las tuberías de saneamiento de las casas antiguas se hallan en malas condiciones.

En el caso de las instalaciones de electricidad ocurre lo mismo. Es importante un examen a conciencia de cada una de las partes de las infraestructuras eléctricas para reconocer dónde se hallan las incidencias principales, y si estas son fáciles de arreglar o, por el contrario, precisan un cambio total. Aunque no haya problemas a simple vista, el solo desfase del cableado u otros componentes, hará imprescindible la realización de una instalación integral de electricidad.

Tal y como insisten los expertos en reformas, estas no tienen por qué conducirse a la reparación de elementos constructivos e infraestructuras. Se trata de labores que pueden tener como fin conseguir un nuevo y agradable ambiente, lograr una nueva decoración, más espacio, más claridad, más belleza y habitabilidad en el hogar, la oficina o la empresa.

Es posible pedir cita para pedir una reforma en Huesca a través de la web oficial.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.