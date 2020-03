El Neuropediatra explica qué es el coronavirus en niños Comunicae

lunes, 2 de marzo de 2020, 16:07 h (CET) Sobre todo recomienda tener medidas de higiene estrictas y no perder la calma La infección por coronavirus se ha convertido en una alerta sanitaria mundial. Ya se contabilizan más de 800 muertos. El coronavirus es uno de otros tantos virus y puede causar enfermedades leves como un catarro u otra más graves como una neumonía o predisponer a otras infecciones. Manuel Antonio Fernández, más conocido como El Neuropediatra, lo explica: "Inicialmente parece haberse originado en un contagio de animales a humano, lo que se conoce como zoonosis. En la actualidad ya se ha confirmado claramente la posibilidad de contagio entre humanos".

El contagio se puede producir igual que el de otros virus como la gripe o la varicela.

Tiene un periodo de incubación de dos semanas.

El período de incubación puede ser asintomático.

Se puede contagiar durante el periodo de incubación. El principal riesgo está en las personas con defensas bajas, llamados inmunodeprimidos. En ellos, la infección puede ser más grave y generar complicaciones. Las poblaciones de riesgo son: niños, ancianos, pacientes oncológicos y pacientes inmunodeprimidos debido a patologías del sistema innnmune, medicamento o enfermedades como la diabetes.

Los síntomas de Coronavirus en los niños

Los síntomas iniciales del coronavirus son iguales en niños que en adultos generalmente. Los más frecuentes son: fiebre, escalofríos, congestión nasal, estornudos, tos, dolores corporales y a veces aparecen síntomas digestivos.

En el caso de niños pequeños, pueden ser diferentes. Se han descrito casos de recién nacidos infectados por coronavirus. Este tipo de casos son de especial riesgo por la fragilidad de estos bebés.

¿Qué riesgo corren los niños de coger una infección por coronavirus?

El riesgo de contagio se produce a través de las gotas de saliva transmitidas por una persona infectada. Se puede contagiar durante el período de incubación e incluso sin la presencia de síntomas.

Debido a ello, las medidas de aislamiento, higiene y control de la infección son las más efectivas para evitar contagios u minimizar los riesgos.

El diagnóstico del Coronavirus en niños ¿Cómo se confirma la infección?

Para conseguir un diagnóstico de coronavirus definitivo es necesario estudiar la presencia de ADN del virus en muestras de fluidos de la persona sospechosa mediante pruebas especializadas.

Para realizar estas pruebas se usan esputos (saliva escupida) u otras secreciones respiratorias que se obtienen por vías como la aspiración o el lavado nasofaríngeo. De forma complementaria, se pueden usar muestras de suero sanguíneo.

Tratamiento del Coronavirus en niños ¿El mismo que en adultos?

En resumen, sí. Además, al igual que ocurre con otros procesos virales como la gripe, no está indicado ningún tratamiento específico diferente de los considerados tratamiento sintomáticos.

Se recomiendan antipiréticos para la fiebre, analgésicos para el dolor y descongestivos para los estornudos, la congestión y la tos.

En los casos de riesgo o en aquellos que asocian alguna complicación, puede ser necesario pautar tratamientos específicos o preventivos como antibióticos, por ejemplo. Esto debe hacerse siempre bajo supervisión médica especializada.

El pronóstico de la infección por Coronavirus en la infancia

Realmente, el pronóstico de la infección por Coronavirus en la infancia no tiene por qué ser diferente de otros virus habituales de la edad.

En el caso de virus de reciente aparición, pueden darse casos especiales de mayor riesgo. Esto puede deberse a peculiaridades en el comportamiento del virus o a diferentes factores de riesgo en una persona concreta

Además, cuanto menor es la edad, más débil es el sistema inmunitario y más riesgo hay de que la evolución sea más grave o de que aparezcan complicaciones.

En resumen

El coronavirus en una infección generalmente leve pero potencialmente grave.

Los niños y otros pacientes de riesgo son los más vulnerables.

El riesgo de complicaciones es el mayor peligro que puede presentarse.

Las medidas de higiene y evitación son las más útiles para prevenir el contagio.

