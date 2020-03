Inoxibar celebra su primera convención comercial Comunicae

lunes, 2 de marzo de 2020, 14:58 h (CET) Entre las fortalezas presentadas destacan que el 85% de los artículos salen en menos de 48 horas y una tasa de devoluciones inferior al 0,5% El fabricante de menaje de cocina Inoxibar ha celebrado en sus instalaciones de Berriz (Bizkaia) la primera convención comercial de su equipo de ventas. Este evento nace con el objetivo de ser un foro de encuentro para compartir ideas y experiencias que permitan ganar músculo en todos los ámbitos de mercado. La pretensión es que sea anual y que en ella se marque y consolide la estrategia de actuación de Inoxibar para cada etapa.

La convención ha reunido a una veintena de profesionales, entre representantes y el departamento comercial de la firma. En ella se han tratado dos bloques de contenido. Primeramente, se ha presentado la actualidad comercial y las claves diferenciadoras de Inoxibar. Después se ha realizado un recorrido por las principales novedades del nuevo catálogo de menaje de cocina y utensilios de cocina. También ha habido espacio para descubrir todos los detalles del nuevo showroom y ver in situ los nuevos productos, de forma distendida.

Inoxibar ha presentado una evolución general de crecimiento, con incrementos tan significativos como que en los últimos cuatro años ha multiplicado por más de tres las ventas de sartenes. Este ascenso se ha reflejado también en el aumento del tráfico y la actividad en su web, con cerca de 50.000 usuarios que la consultan en español, inglés, francés y alemán, en este orden de importancia.

Las expectativas de Inoxibar es seguir ganando presencia y ventas en el mundo de los profesionales de la cocina, así como en los establecimientos de menaje, ferretería y sectores afines, para llegar al usuario particular. Para conseguirlo, se apoyará en la calidad de sus productos y servicios, así como en un catálogo que cubre todo tipo de necesidades del cocinado y la presentación de la mesa.

Entre las fortalezas destacadas en la convención están la rapidez en la entrega de los pedidos y el mínimo índice de devoluciones. Más del 85% de los artículos salen de Inoxibar en menos de 48horas; y la cantidad de devoluciones es inferior al 0,5%.

La presentación del nuevo catálogo ha ocupado gran parte del contenido de la convención, que se ha detenido a conocer las principales novedades, atendiendo a criterios de uso y al valor añadido que aportan respecto a otros productos similares. La selección de las cinco innovaciones principales incluye la olla a presión G-Sola de cuatro y seis litros, la sartén Kooper Pro de aluminio forjado, el cazo Forma con vertedor, las cacerolas y ollas de la Serie Star y las botellas termo Black & White.

Fuente: Servicios Periodísticos

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.