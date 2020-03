La cirugía bariátrica reduce el riesgo de padecer cáncer en obesos, según la CMED Comunicae

lunes, 2 de marzo de 2020, 15:02 h (CET) La obesidad es una de las enfermedades que más muerte provoca anualmente y afecta al 25 por ciento de la población española adulta Actualmente, la obesidad es una de las enfermedades prevenibles que más muertes provoca anualmente. Según el Centro Médico-Quirúrgico de Enfermedades Digestivas (CMED), “está relacionada con un incremento de hasta un 50% en las posibilidades de padecer cualquier tipo de cáncer". Además, afecta al 25 por ciento de la población española y está en aumento entre los niños y jóvenes españoles.

La obesidad está aumentando de forma alarmante y se encuentra relacionada con 40 patologías, algunas de ellas serias y crónicas. Según un nuevo estudio, los pacientes obesos que se someten a una cirugía bariátrica tienen mucho menos riesgo de padecer una enfermedad oncológica en comparación con los que no se someten a dicha intervención. Es decir, someterse a una operación de bypass gástrico en Sevilla u otra ciudad española ayuda a mejorar la salud del paciente.

Este reciente estudio también comparó la diferencia del riesgo en función de la cantidad de peso perdido después de la cirugía. Tener un IMC igual o mayor de 30 después de someterse a la operación sugería un 60 por ciento de riesgo más alto en comparación con un IMC menor de 30. Alrededor del 6,2 por ciento de los pacientes que perdieron menos del 20 por ciento de su peso corporal tuvieron cáncer en el año 7, en comparación con el 3,6 por ciento de los que perdieron más de un 20 por ciento de peso. Produciéndose una reducción de más del 50 por ciento.

Según el Doctor de la Haba, “hay una relación cuanto menos interesante, con una base lógica apoyada en la asociación que existe entre la obesidad y el cáncer. No obstante, estos trabajos basados en análisis de bases de datos que implican seguimiento a largo plazo deben de confirmarse por otros grupos”. Además, también sugiere que “hay un umbral de pérdida de peso que, si se logra, reduce significativamente el riesgo de cáncer en pacientes de cirugía posbariátrica”. De esta forma, someterse a una intervención para colocar una banda gástrica en Sevilla o en otras ciudades sugiere tener efectos protectores según el grado de pérdida de peso.

