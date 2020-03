El Outsourcing, una nueva estrategia empresarial en las Tic según Hasten Group Comunicae

lunes, 2 de marzo de 2020, 15:07 h (CET) En el actual contexto económico de globalización aparecen nuevas estrategias empresariales. Una de ellas, el Outsourcing, orientada a mejorar la competitividad. La consultora Hasten Group ofrece servicios de outsourcing tecnológicos en España que aportan numerosas ventajas a las empresas En un contexto económico internacional de globalización, los mercados imponen a las empresas nuevas fórmulas de deslocalización o externalización para incrementar su productividad, innovar y ser más competitivas. El término Outsourcing, también denominado terciarización de servicios o externalización, hace referencia a una estrategia empresarial llevada a cabo que les permite concentrar esfuerzos en sus actividades centrales, al mismo tiempo que disminuyen los riesgos y aprovechan al máximo todas las sinergias y oportunidades marcadas en sus objetivos estratégicos para ser más competitivas y exitosas.

El Outsourcing no es una estrategia nueva, si bien es cierto, que se está utilizando más en el actual contexto de diversificación, globalización y transformación de mercados de trabajos. Las empresas optan por desprenderse de ciertas actividades periféricas del negocio principal, actividades imprescindibles como los servicios tecnológicos. Esta propuesta es utilizada por muchas empresas para contratar servicios profesionales especializados porque reporta beneficios a nivel económico y operativo. Movidas por el actual entorno de globalización de mercados, las empresas optan por la dinámica de externalización (Outsourcing) de procesos. Hasten Group, consultoría tecnológica es una de las principales key players en servicios de Outsourcing tecnológicos en España que facilita esta tarea a terceros.

El objeto del Outsourcing, señalan desde Hasten Group, es”la transferencia de determinadas actividades, procesos, y/o servicios, así como su gestión a una entidad externa especializada para hacerse cargo de una parte del negocio o de un servicio puntual dentro de ella que anteriormente realizaba concentrando así sus recursos en su negocio principal”. La empresa, expresan en la consultora, “no se inmiscuye en cómo debe desempeñar la tarea, delega la gerencia y la operación de uno de sus procesos o servicios a un prestador externo (outsoucer) con el fin de agilizarlo, optimizar su calidad y/o reducir sus costos. El prestador pasa a ser parte de la empresa, pero sin incorporarse formalmente. Transfiere, así pues, los riesgos a un tercero que pueda dar garantías de experiencia y seriedad en el área”.

Las ventajas de contratar los servicios de Outsourcing como subrayan desde Hasten Group son numerosas: eficiencia de sus soluciones tecnológicas; reducción de costes vinculados a la inversión en infraestructuras y tecnologías; focalización en la actividad principal del negocio; transformación de los costes fijos en variables; reducción del riesgo en sectores claves como los financieros o tecnológicos; mejoras de la calidad laboral debido a los complejos procesos de selección y específicos en las materias demandadas por el cliente; mejoras en los procesos de innovación dado que el ahorro de costes permite derivar los excedentes a nuevos proyectos, innovación o tecnología; una mayor flexibilidad porque las empresas pueden adaptar sus perfiles de manera continua confirme a la evolución de la tecnología y los mercados; y, por último, enfatizan en el aumento de la competitividad gracias a la contratación de los mejores talentos.

La incorporación de la transformación digital y el auge del sector tecnológico ha hecho que los servicios Outsourcing sean una oportunidad para que las empresas adquieran y retengan talentos, así como equipos de desarrollo cuando la oferta de desarrolladores no es suficiente para satisfacer la demanda. Las empresas, necesitan incorporar perfiles técnicos con habilidades transversales y cualidades como liderazgo, empatía, creatividad, habilidad comunicativa tanto interna como de cara al cliente imprescindibles y que conecten con los objetivos técnicos para atraer y retener talento. Una tarea laboriosa y compleja para las empresas, que resulta eficaz y sencilla si se contratan los servicios Outsourcing tecnológicos. Las empresas necesitan impulsar nuevos modelos de negocios, rediseñar nuevas fórmulas de las partes implicadas en la cadena de valor para incrementar su productividad, innovación y competitividad. El proceso Outsourcing o externalización garantiza la oportunidad de ser más productiva, eficiente y canalizar sus estrategias para ser más competitivas y exitosa.

Hasten Group: Consultora española, que nace en 2015, fruto de la fusión por absorción de dos empresas tecnológicas que reunían más 10 años de experiencia en el campo del desarrollo de aplicaciones móviles y web, con el objetivo de consolidarse como proveedor de confianza de servicios tecnológicos para empresas. Actualmente, cuenta con más de 100 profesionales. Ha participado en más 60 proyectos desarrollando su actividad en diferentes sectores: finanzas, telecomunicaciones, utilities, administración pública, sanidad, energía, formación o turismo. Está homologada por las más importantes multinacionales tecnológicas y financieras y representa un nuevo concepto en la búsqueda de la “especialización integrada” apostando por la eficiencia en profesionalización y gestión. https://www.grupohasten.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas LingQ, la revolucionaria herramienta para aprender idiomas llega a España VASS consolida su apuesta por la conciliación con nuevos talleres Thinkids en días laborables no lectivos Advancing: la primera solución de liquidez inmediata para propietarios de inmuebles en alquiler AIS Group: Las aseguradoras impulsan la IA para personalizar las ofertas a sus clientes La nueva equipación oficial de Vodafone Giants se presenta en sociedad