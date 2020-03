Nueva Imposición de la Medalla Euopea al Mérito en el Trabajo a Imanol Arias y a destacados profesionales Comunicae

lunes, 2 de marzo de 2020, 14:51 h (CET) La Asociación Europea de Economía y Competitividad celebró la Imposición de la Medalla al Mérito en el Trabajo 2020 el jueves 27 de Febrero. En este contexto el actor Imanol Arias recibía esta distinción agradeciendo a la asociación este excepcional galardón que testifica una carrera dedicada a todos los ámbitos de la interpretación. La Medalla Europea al Mérito en el Trabajo 2020 tuvo también como destinatarios a un selecto grupo de extraordinarios profesionales de distintos sectores empresariales El emblemático Hotel Westin Palace de Madrid se transformaba en el escenario para celebrar la Imposición de la Medalla Europea al Mérito en el Trabajo, organizada por la Asociación Europea de Economía y Competitividad. El acto solemne supone un reconocimiento al espíritu de emprendimiento de una selección profesionales de variados sectores.

Con unos presentadores de excepción -Ana García Lozano y Santi Acosta-, abría la noche la primera imposición de la Medalla al veterano actor Imanol Arias. Su talento natural le hizo adentrarse en su etapa universitaria en el mágico mundo del teatro. De la mano de los dramaturgos más célebres, interpretó decenas de papeles con los que consiguió consagrar una identidad en el mundo de la interpretación. Intérprete todo terreno, Imanol Arias posee un amplio registro, con el que se ha internado en la piel de los más variados personajes en cine, televisión y teatro.

El prestigioso Asesor de Imagen y conocido Comunicólogo, Nacho Jacob, Miembro de Honor y Director de Imagen y Comunicación de AEDEEC, y que forma parte del exclusivo ranking de las 500 personas más influyentes de España le impuso, de forma excepcional, la Medalla al actor. El siguiente premio, iba dirigido a la Doctora Profesora Doña María del Mar Souto Romero. Ejerce la docencia e investigación en UNIR, la Universidad en internet. Es Licenciada en Derecho y Doctora en Economía. Como Investigadora y Profesora Acreditada por ANECA, ha publicado sus investigaciones en revistas de gran prestigio. Hasta la fecha ha escrito varios libros. Su obra más reciente, ‘2025: Bienvenidos a la Sociedad Inteligente’ . La docente ha asistido y presentado diversas ponencias en congresos. Desde hace 20 años combina su labor académica con el mundo de la consultoría. En la actualidad coordina el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos Online de UNIR, con título propio en Business Intelligence.

La siguiente Medalla de la noche tenía como destinataria a otra mujer; la Letrada del Reino de España Doctora Doña María Jesús Barreñada Muñoz; Doctora en Derecho, Abogada Rotal. Tiene un impresionante currículo académico que la destaca como una de las personas mejor preparadas para la práctica de la abogacía. 24 años ejerciendo en el oficio y, desde 2002, al frente de su propio despacho ARE-2 Abogados. A continuación subía al escenario Don Andreu Maldonado. En 2013 participa como Co-Fundador en la empresa Inn Solutions. En 2016 nace un nuevo proyecto empresarial franquiciado de Inn Solutions, Security Point Madrid, un centro experiencial en el que se desarrolla un nuevo modelo de ofrecer seguridad residencial .

Acto seguido recibía la Medalla la Letrada del Reino de España Doña María del Rosario Cañete; Letrada de los Iltres. Colegios de Abogados de Madrid y de Gipuzkoa, es Profesora en la UPV hasta 2.002. Socia Directora de la Mercantil MRC&Asesoría Jurídica, con más de veinte años de experiencia en todas las ramas del derecho. A lo largo de su trayectoria profesional ha obtenido más de 2.100 sentencias favorables, con repercusión en los medios de comunicación a nivel nacional y autonómico, siendo reconocida su labor profesional en diversas disciplinas del orden jurídico.

La siguiente Medalla de la velada tenía como destinatario a un joven y emergente empresario; Don José Zurita. Hace tan sólo tres años iniciaba una actividad que revolucionaría el sector acuático. Piscinas para villas de lujo y para los hoteles más representativos de Gran Canaria; Spa, Parques Acuáticos Splash o fuentes emblemáticas para el mejor hotel histórico de Europa.

A continuación los conductores del acto llamaban al escenario la Letrada del Reino de España Doña Virginia Villaquirán Llinás. En diciembre de 2.005 Letrada fundó su propio despacho profesional “Villaquirán Abogados” en Santa Cruz de Tenerife; un despacho multidisciplinar que presta servicios jurídicos tanto a particulares como a empresas. La letrada es miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Familia y colaboradora del Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

De igual forma recibía la Medalla Don Benjamín Llaneza Caruana. Formado en la Ingeniería Técnica Industrial. Este empresario ha completado su formación en el Área Técnica de Fabricación, Tecnología, Calidad y Procesos Productivos. Hace 10 años fundaba su propia empresa, Aurinka PV Group; un referente en el universo de empresas que apuestan por la transición ecológica.

Asimismo resultaba galardonado Don Eduardo Pastor. Licenciado en Farmacia y Titular de Oficina de Farmacia en esta comunidad. Es Presidente del Consejo Rector del Grupo Cofares, una cooperativa de distribución farmacéutica líder en el sector. Seguidamente le era impuesta la Medalla al Ingeniero Informático, Don Carlos Moure. En septiembre del 2014, funda Kairos Digital Analitycs and Big Data Solutions. Hoy por hoy es CEO de la empresa. Kairos DS es una multinacional española con filiales en el Reino Unido, México, Colombia, Perú y más de 450 empleados de alta cualificación. Kairos DS es una empresa “boutique” de consultoría tecnológica y transformación.

Más tarde se alzaba con el galardón Doña Elia Sánchez. Empadronada en el complejo sector inmobiliario, esta empresaria ha convertido su carrera profesional en un compromiso con la sociedad, la seguridad jurídica, aportando tranquilidad y confianza en cada una de las operaciones que lleva a cabo. Casi 25 años en un sector que ha sido testigo de las transformaciones que se han producido en nuestro país en términos económicos, sociales y urbanísticos.

De igual manera se le imponía la Medalla al Doctor Don Mario Velarde Zevallos. Con especialidad en Traumatología, Ortopedia, y Neurocirugía y con actualizaciones en Ortopedia Infantil, Ortopedia y Traumatología de Cirugía de Tórax, Aspectos Psiquiátricos y Psicofarmacológicos del dolor. Como neurocirujano ha desarrollado su labor en distintos hospitales.

A continuación recibía la excepcional distinción Don Ignacio Campoy Aguilar. Especialista en Gestión Empresarial, consultoría, coaching, liderazgo, habilidades directivas y disciplinas, y metodologías de desarrollo humano aplicadas a la empresa y a nivel personal. Su trayectoria profesional arrancaba hace casi veinte años compaginando la titularidad como CEO en Formación Universitaria con otras actividades como directivo, así como una extensa formación continuada en masters especializados, diplomaturas y otros postgrados de enorme calado. Su presencia es requerida como conferenciante y formador y es además, autor de varios libros.

Cerraba la noche la imposición de la Medalla al Asesor Tributario, Doctor Don Basilio Ramírez Pacual. Doctor en Economía, con prestigiosos master. Es asesor y consultor fiscal en ejercicio, socio de Arnaut & Iberbrokers Asociados, y autor de libros y artículos en materia tributaria internacional. Tiene un blog en www.thematrixtributario.com en el que pretende hacer públicas algunas reflexiones, de índole económico y tributario.

Tras la solemne Imposición de la Medalla Europea al Mérito en el Trabajo 2020, los premiados y sus acompañantes degustaron un exquisita cena de gala, que estuvo amenizada por la una magnífica actuación musical en directo en violín. Los galardonados tuvieron la oportunidad de estrechar lazos entre sí.

