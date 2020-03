Ewent lanza su nuevo ratón ergonómico inalámbrico EW3151 Comunicae

lunes, 2 de marzo de 2020, 11:13 h (CET) Un ratón ergonómico tiene un diseño pensado para la comodidad y confort del usuario, que se adapta a las características y necesidades físicas, permitiendo así que realice cualquier persona un trabajo más cómodo y saludable, evitando posturas incómodas y manteniendo relajados los músculos de la mano, brazo o dedos Ewent ha ampliado su gama de ratones ergonómicos con el lanzamiento de EW3151, el nuevo ratón ergonómico inalámbrico con rueda de desplazamiento del pulgar y un diseño que permite tener una mejor postura para trabajar.

Esta gama nace para dar solución a las personas que pasan muchas horas delante del ordenador, ya sea por trabajo o entretenimiento, y para prevenir los problemas de salud que se pueden generar en los músculos de la mano, muñeca y antebrazo.

El nuevo modelo tiene una alta precisión, reduce el estrés y tiene un clic silencioso. A diferencia de los ratones tradicionales, cuenta con una rueda de desplazamiento que se puede utilizar con el pulgar, con pequeños movimientos, por lo que los dedos no se contraen tan rápido.

El ratón ergonómico inalámbrico EW3151 tiene un sensor de 1600 DPI que facilita un mayor desplazamiento por la pantalla sin necesidad de realizar grandes movimientos con la mano.

Al ser un dispositivo inalámbrico, cuenta con un interruptor de encendido y apagado, para así prolongar la vida útil de la batería, y se conecta al ordenador por un nano receptor de 2,4 GHz que se puede almacenar, cuando no se utiliza el ratón, en la parte inferior del mismo. Además, garantiza mayor libertad de movimientos al no tener cable y funciona siempre de forma correcta, independientemente del sistema operativo que tenga el ordenador donde se conecte.

Su peso es de 82 gr, por lo que se puede considerar un ratón ligero y con las dimensiones perfectas para cubrir toda la mano. Además, se trata de uno de los ratones que ofrece una mayor distancia de control del mercado actual: hasta 10 metros.

