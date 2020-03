Cómo seleccionar un buen electricista por Grupo Electron

Ya sea un nuevo propietario o uno ya existente, probablemente se necesitará de los servicios de un electricista varias veces a lo largo de la vida. Después de todo, es importante mantener el sistema eléctrico de una casa seguro y funcional. Entonces, ¿cómo se selecciona un buen electricista? La mayoría de la gente comienza preguntando a sus familiares y amigos. ¿Pero qué pasa si se es nuevo en el vecindario? Si bien se puede estar tentado de elegir un nombre al azar de la guía telefónica o buscar "electricistas en madrid" en Google, se puede dar accidentalmente con una empresa de instalaciones eléctricas poco confiable.

Aquí se exponen sencillos consejos que ayudarán a seleccionar un buen electricista.

Lo primero, organizarse

Es importante asegurarse de saber antes de empezar los cambios que se desean realizar en la instalación eléctrica o que averías se tienen. Una cosa es si se quiere agregar un interruptor de luz, pero si se está haciendo una reforma integral de toda una habitación, se requiere mayor planificación. Con el fin de minimizar los gastos, siempre se debe organizar lo que hay que realizar, de lo contrario, el usuario se puede encontrar con modificaciones innecesarias, que puede aumentar rápidamente los gastos del trabajo.

Un electricista profesional, pero con licencia, y seguro

Probablemente ya se conoce la importancia de asegurarse de que el electricista que se seleccione tenga licencia y permisos en regla, y seguro de responsabilidad civil, pero hay que subrayar este detalle. Esto puede ayudar a protegerse de gastos innecesarios y del estrés si algo sale mal en casa. También este detalle asegura que los electricistas que trabajan en casa tienen la capacitación y experiencia adecuada para realizar un trabajo seguro y eficaz. Es importante tener en cuenta que hay dos tipos de licencias: una licencia de oficial (algo así como una licencia de principiante), y una licencia de electricista completa. Siempre es una buena idea elegir a un profesional con licencia de electricista para el trabajo más cualificado y experimentado.

Asegurarse del precio final aproximado de los trabajos de electricidad

Es necesario buscar un presupuesto detallado por escrito de cada uno de las empresas de instalaciones eléctricas. El presupuesto por los trabajos y reparaciones eléctricas debe incluir:

Un resumen de la mano de obra

Los gastos de materiales

La marca específica de los materiales que se van a utilizar

Y todos los detalles del alcance del trabajo Además, el usuario se debe asegurar de averiguar quién está va a realizar los trabajos. Algunos electricistas, especialmente cuando están ocupados, subcontratan el trabajo a otros profesionales que pueden no tener tanta experiencia.

Buscar referencias y trabajos anteriores

Es importante pedir una lista de clientes y trabajos anteriores a cada electricista y llamar a alguno para ver cómo lo hicieron, cuánto tiempo los llevó y si tuvieron algún problema al trabajar con los electricistas.

Ver sus reseñas en Google

Antes de contratar al electricista, hay que observar que se opina de ellos en Google u otros directorios profesionales de electricistas, como portales de reformas. También se puede introducir el nombre del electricista seguido de las palabras "estafa" o "timo" y ver si surge algo.

Solicitar un contrato detallado

No hay que olvidarse en los trabajos de reforma integral de que todo lo que se discuta en relación con el trabajo sea por escrito siempre. El contrato debe incluir toda la información del electricista, incluyendo: nombre, dirección, números de oficina y de móvil, y CIF, además de cualquier detalle que haya sido incluido en el presupuesto. Es importante que el contrato establezca claramente lo que se incluye y lo que no se incluye en el trabajo. Además, importante poder ver una copia de los certificados de responsabilidad civil del electricista. Hay que tener mucho cuidado con esto, si no tiene cobertura y algo sale mal, el usuario podría ser responsable. Por ejemplo, si un trabajador se lesiona o provoca un incendio.

Solicitar una garantía

Cualquier buen electricista debe confiar en su trabajo y estar dispuesto a dar una garantía después de que el trabajo se realice. Debe poder sentirse seguro de su trabajo y cubrir un servicio postventa si algo sale mal después de que el trabajo eléctrico o la reparación se haya completado.

Finalmente, asegurarse de no dar nunca más de un 10-20% por adelantado. Si no se desea que el dinero que se le pague se destine a las facturas del último trabajo, en lugar de los materiales del trabajo contratado. Además, no se debe pagar el último 20% hasta que todo el trabajo se haga con la aprobación del cliente.

Cuando se necesita contratar un buen electricista, vale la pena tomar las medidas adecuadas.