Fátima Morales fomenta el nepotismo en la SND-Paraguay

El 6 de febrero del 2020, el Diario Paraguay Informa ha revelado información bien detallada, contundente sobre las últimas elecciones de la Comisión de Tenis De Mesa en el Paraguay. Sobre esta materia el artículo aclara los temas judiciales que fueron impuestos por el Tribunal Electoral de la Capital, en el Paraguay. Según el Paraguay Informa: “El Tribunal Electoral, Segunda sala rechazó el pedido de aclaratoria presentado por el Tribunal Electoral Independiente en contra del Acuerdo y Sentencia número 60, de fecha 27 de diciembre de 2019, del mismo tribunal y admitió el recurso de reposición planteado por la comisión electa el 6 de diciembre pasado.”



Asimismo la abogada Gloria Barrios, representante legal de la comisión entrante brindó detalles al respecto: “El TEI planteó un recurso de aclaratoria en relación al Acuerdo y Sentencia número 60, de fecha 27 de diciembre de 2019, del Tribunal Electoral de la Capital, Segunda Sala; este recurso fue mal planteado porque en realidad tenía características de una apelación mimetizado con el rótulo de aclaratoria. La aclaratoria trata solo cuestiones de forma, formalidades, expresiones ambiguas, expresiones oscuras que no tienen mucho sentido, aclara nombres, etc. El TEI presentó mal, lo hizo como una apelación.”



Posteriormente fue relatando cómo se fueron dando los hechos: “luego de la presentación de ese recurso, la jueza Cristaldo libra un oficio a la Secretaría Nacional de Deportes y al TEI mencionando que se suspenden los efectos del resultado de las elecciones por haberse presentado el recurso de aclaratoria, por lo tanto no puede haber innovaciones y se suspende el proceso eleccionario. Ante ese pedido nosotros planteamos un recurso de reposición contra el oficio de la Jueza Cristaldo, el 5 de febrero (miércoles) se admite la reposición con votos en disidencia, la Jueza Cristaldo votó en contra pero se admitió por mayoría y con eso se aclaró también que esos recursos planteados no suspenden los procesos electorales”.



La abogada Gloria Barrios insistió luego sobre la no suspensión del proceso electoral: “el documento en ningún momento menciona que tenga efecto suspensivo y por lo tanto se admitió el recurso de reposición dando vía libre para que la comisión directiva electa tome posesión. Es muy importante señalar que el rechazo del recurso de aclaratoria planteado por el TEI, fue en forma unánime; reitero se rechazó porque los fundamentos no corresponden a una aclaratoria”.



Finalmente dijo que van a notificar a la Secretaría Nacional de Deportes (SND) para comenzar a articular los planes de la nueva comisión directiva de la FPTM, “vamos a notificar a la SND, vamos a acercar las resoluciones y que para nosotros ya no deberían haber ningún obstáculo jurídicamente valido para que la nueva comisión directiva asuma y comience a trabajar”. En este escenario, la posibilidad de que la comisión saliente continúe administrando la Federación, es inexistente.



Por otra parte, la Contraloría General de la República (CGR), conforme a las funciones y atribuciones de control, vigilancia y fiscalización, solicitó el 10 de enero del 2020, a la Secretaría Nacional de Deportes (SND), y su titular informes y documentos correspondientes al periodo 2018-2019.



El 13 de enero, el Diario ULTIMA HORA, ha publicado un artículo sobre esta iniciativa administrativa y enfatiza: “Entre lo requerido se encuentra la nómina de funcionarios superiores durante el periodo señalado con un informe detallado sobre el grado de parentesco entre los mismos, incluyendo al titular de la institución.



Así también, fue solicitado un listado de los proveedores adjudicados junto con un informe que indique si mantienen o mantuvieron algún tipo de relación profesional pública, privada o de parentesco con funcionarios superiores.



En otro de los informes, la SND, Ministra Fátima Morales debe especificar el total de recursos ejecutados a través de contrataciones públicas, detallando rubros, proveedores, monto por contratos y la duración de cada uno de ellos.”



Los otros informes requeridos tienen que ver con pedidos de crédito presupuestario, descripciones del procedimiento adoptado para el otorgamiento de transferencias, conceptos en los que la SND percibió recursos públicos o donaciones y las cuentas corrientes utilizadas para las transferencias realizadas a entidades beneficiarias con fondos de la SND.



Asimismo, la Secretaría debe presentar un listado de las federaciones o sujetos beneficiados, así como entidades deportivas que percibieron transferencias entre enero de 2018 y diciembre de 2019.



También debe figurar la nómina de funcionarios que fueron beneficiados con becas de estudio, cómo fue el procedimiento para la selección y los montos destinados para los estudios de cada uno.



A pesar de que la SND tiene como máximo 10 días para presentar la respuesta; la titular de Deportes, Fátima Morales no ha brindado ningún informe sobre las informaciones requeridas por la Contraloría General de la República, y por sobre todo no toma ninguna postura sobre el funcionamiento y reconocimiento de la Comisión Directiva recién elegida de federación permanente de Tenis de Mesa (FPTM).



En este ámbito, hay que destacar la postura del periodista Toto González de UNICANAL, que les invita a las autoridades correspondientes de investigar la gestión actual en el seno del SND. Para el comunicador Toto González: “la SND libera fondos para las distintas federaciones, en el marco de la promoción del deporte. Estos fondos deberían estar sujetos a proyectos deportivos. Los mismos deben documentarse y presentar los comprobantes de ejecución.” Uno de estos proyectos, tiene como actividad el “Encuentro deportivo con niños y jóvenes del país y distribución de pelotas”, presentado por la UFI. La SND entrego 188 millones de guaraníes a la Unión de Futbol del Interior (UFI), a la presidencia de Oscar Ramírez.” El periodista González nota: “estos fondos (casi 200 millones) fueron destinados a la compra de pelotas de Futbol N*5” para niños de 1 a 2 años a la empresa “FCG e Hijos” de la Sra. Fátima Cubas. La empresa menciona “entrega inmediata”; es raro tener este stock siendo que en todo el 2019 la empresa no importó pelotas. Dichas pelotas compradas por UFI eran en el marco del programa “Golazo” de la Oficina de la Primera Dama del Paraguay.” Además la Sra. Fátima Cubas es voluntaria de la Oficina de la Primera Dama, del circulo intimo de ‘mujeres añeteté’, es muy cercana a la ministra Morales y es participante del “Programa Golazo.” La misma Fátima Cubas se encargó de repartir las pelotas que su empresa le habría vendido a la UFI. Ha llegado la hora de observar al Presidente de la República de destituir a la actual ministra de Deporte del Paraguay y despegar, aclarar públicamente cualquier vínculo que sus familiares tienen con estos procedimientos indecentes de sobrefacturación con la compra de ‘pelotas de oro’.