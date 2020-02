Renfe prestará el servicio Intercity entre Galicia y el País Vasco con un tren Talgo La antigüedad de los coches y la presencia de amianto en algunos componentes del tren actual aconsejan su sustitución Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 29 de febrero de 2020, 20:27 h (CET)

Renfe sustituirá el próximo lunes, 2 de marzo, el material con el que presta a diario el servicio Intercity (IC) entre Galicia y el País Vasco por un tren Talgo, más confortable y con mejores prestaciones para los viajeros.



El servicio IC Galicia-País Vasco se presta en la actualidad con coches D-200 y dispone de cuatro ramas (A Coruña, Vigo, Bilbao e Irún). El servicio, que seguirá denominándose Intercity, se prestará a partir del lunes con material Talgo e incorporará algunas modificaciones sobre el servicio actual. La principal consiste en que unirá a diario A Coruña e Irún (y viceversa), mientras que el servicio a Vigo y Bilbao se realizará temporalmente mediante un enlace, hasta que se pueda prestar con normalidad en todas las ramas.



El Talgo ofrecerá a los viajeros asientos de clase Preferente y Turista, así como servicio de cafetería, vídeo y música.



El próximo lunes, el servicio IC que parte de Galicia hacia el País Vasco se prestará con el mismo tren que circula en la actualidad, mientras que el tren que parte de Irún con destino a A Coruña se realizará con material Talgo. A partir del martes, día 3, el servicio se prestará ya con material Talgo en ambos sentidos.



La decisión de sustituir el tren convencional actual por un Talgo viene motivada por la antigüedad de los 17 coches que se utilizaban para prestar el servicio, así como la detección de amianto en algunos componentes de estos coches. La presencia de amianto no ha supuesto en ningún caso un riesgo para la salud de los viajeros. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Antes de las 10 en el Congreso ​No eran las diez de la mañana, pero en la Tribuna de Prensa parecía no interesar lo que estaba pasando en la Sesión de Control al Gobierno Pedro Jota, periodista metido a empresario ​ Pedrojota captó la atención apelando a su condición de periodista Trece buitres negros llegaron hoy a la Sierra de la Demanda para favorecer a esta especie amenazada Este grupo de buitres negros ha sido introducido en un jaulón de aclimatación en Huerta de Arriba (Burgos), para ser liberados en otoño Ladrillazo en ventano y control al Gobierno En la Sesión de Control al Gobierno del 19 de febrero parecía como si no importaran las preguntas. Las respuestas eran tan vagas que podrían fundirse en una: “Como hay ojos azules, amarillos o grises, ladrillazo en ventano”¿Qué tiene que ver el color de los ojos con lanzar un ladrillo contra una ventana pequeña? Exactamente lo mismo que las preguntas que se hicieron con las respuestas del Gobierno. Nada. Excepto en las número 11 y 13 Abel Caballero a favor del PP en la campaña electoral gallega El Presidente de la FEMP mandó la verdad de vacaciones para tratar de enhebrar un juicio con el que hacer frente a la realidad