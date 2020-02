7 consejos para planear la boda perfecta por Wedding Planner Madrid

Después de que la emoción inicial del compromiso desaparece, muchas novias se enfrentan a la misma sensación de pánico cuando se dan cuenta de lo mucho que hay que hacer antes del gran día. Al principio, las responsabilidades y las interminables listas de cosas por hacer pueden parecer monstruosas: un muro inescalable que actúa como una barrera entre una misma y una boda de ensueño Sin embargo, con el wedding planner adecuado y con la mentalidad correcta, de repente ese muro parece mucho menos intimidante. A continuación, se ofrecen siete consejos que ayudarán a procesar esta excitante experiencia en trozos pequeños, en lugar de hacerlo todo a la vez. Hay que tenerlos en cuenta mientras planeas, y todo debería funcionar sin problemas.

Planear la boda que se desea tener

Si uno se ha comprometido recientemente, y mucha gente está empezando a entusiasmarse la boda. Es el momento en el que se empieza a pensar en cómo se desea que sea la boda, a quién se quiere invitar, qué se quiere servir en la recepción, y todo lo demás que se pasa por la cabeza a una novia anticipada.

Mientras se consideran todas las opciones, los amigos y familiares probablemente empiezan a sopesar cómo esperan que sea la boda. Además de la presión que se puede sentir de ellos, está la presión de ajustarse a las nuevas tendencias del mundo de las bodas. Estas sugerencias de los seres queridos y estas tendencias de boda pueden ser estupendas, pero, ¿son lo que se quiere para un día tan especial? ¡Hay que recordar que no hay una sola manera de planear una boda! En última instancia, hay que hace lo que se quiera hacer. No tomar decisiones sólo porque "así lo hacen los demás" o porque "eso es lo tradicional". Disfrutar de una boda que siempre se ha querido tener, es el objetivo. Un wedding planner trabajará con los novios para organizar y ejecutar la boda perfecta. Es una decisión personal.

Empezar con los detalles más amplios primero

Una buena manera de abrumarse rápidamente al planear la boda es enfocarse en las minucias y pequeños detalles al principio del proceso de planificación. Asegurarse de empezar con los aspectos más grandes de este día especial, y luego tratar los detalles a medida que se avanza. Es importante pensar en el proceso de planificación como un embudo: se debe comenzar con el lado grande, y luego ir bajando. Si primero se filtra todo a través de los aspectos más amplios, se debería tener más facilidad con los detalles más pequeños.

Seleccionar el lugar de reunión antes de tomar cualquier otra decisión

Cuando se trata de seleccionar un lugar especializado en eventos, una finca para la boda, puede ser tentador esperar hasta que se haya tenido tiempo suficiente para decidir, mientras tanto, planificar el resto del día de la boda. Sin embargo, es mejor seleccionar el lugar antes de planear cualquier otra cosa. A veces, el lugar de celebración tendrá ciertas reglas o regulaciones que obligan a ciertos servicios. Por ejemplo, sería un desastre si ya contrataste un servicio de catering, y luego se descubre que el lugar ideal sólo permite usar el servicio de catering interno. Por otro lado, a veces las cosas que se pueden haber imaginado para la boda antes de seleccionar el lugar no funcionarán logísticamente. Hay que tener esto en mente cuando se piense en el lugar.

Hay que realizar la primera reunión de planificación con al menos tres posibles fechas en mente

Esta es bastante simple. Cuando se llegue a la primera reunión con el wedding planner, hay que prepararse con al menos tres posibles fechas para la boda. Es muy probable que la fecha preferida ya esté reservada, especialmente si ha elegido un lugar popular. Tener algunas fechas de reserva ayudarán a aliviar las preocupaciones si la preferencia principal no está disponible.

Recordar que los invitados no saben qué opciones se tienen para elegir

Si preocupa lo que puedan pensar los invitados sobre las opciones que se han elegido en la boda, ¡no lo hay que hacerlo! No saben que menú se ha seleccionado como primera opción si luego se ha cambiado. No saben si se han elegido manteles de lino en lugar de algodón. Los únicos que sabían qué opciones ofrecían son la pareja y el wedding planner. Es importante recordar, los invitados están ahí porque se preocupan por la pareja.

Elegir las comodidades y servicios locales hará todo más fácil

Cuando se trata de comodidades, servicios y regalos, comprar localmente ahorrará mucho tiempo y molestias. Al mismo tiempo, se entiende que las novias y los novios a menudo tienen una afinidad con los servicios fuera de la ciudad en la que se van a casar. Sin embargo, el uso de servicios locales asegurará que las cosas vayan bien en el gran día. Especialmente cuando se dan regalos a los miembros de la familia o a los miembros de la fiesta nupcial, la compra de artículos locales dará un valor sentimental duradero y recuerdos de la boda en los años venideros.

Seguir la corriente

Cuando se llegue al día de la boda junto al wedding planner tendrán todo en orden y estará listo para que salga una boda perfecta. Sin embargo, hay cosas que ni siquiera el mejor y más organizado de los wedding planners puede predecir o prevenir. Alguien se subirá al vehículo de la novia sin permiso. Un familiar será demasiado ruidoso. Alguien derramará el aderezo de la ensalada en el traje del novio. El oficiante de la boda perderá las notas. Empezará a llover cuando se digan los votos. Estas cosas y más podrían suceder sin importar cuánto tiempo y esfuerzo se ponga en la planificación, ¡y eso está bien! Es mejor relajarse y darse cuenta de que aunque no todo sea perfecto, se podrá casar con la persona elegida y con la que se siente amor verdadero y celebrarlo con todos los amigos y familiares más cercanos.