ARTIKA presenta Bodas de sangre, la interpretación artística de Lita Cabellut de la gran obra de Lorca Comunicae

viernes, 28 de febrero de 2020, 13:23 h (CET) La gran conexión entre la artista española más cotizada y García Lorca culmina en una edición de lujo que aúna arte y literatura ARTIKA presenta su gran obra Bodas de sangre, el Libro de Artista que une dos genios intemporales, Federico García Lorca y Lita Cabellut, en un proceso creativo de cuatro años de duración en que Cabellut no ha dejado nada al azar. La artista se ha inspirado en la tragedia teatral y ha retratado no solo a los personajes, sino también sus almas en una serie de 31 dibujos creados especialmente para esta edición. Reproducciones artísticas inéditas y creadas ad hoc para ARTIKA. Cada una de ellas es una historia en sí misma y un tributo a uno de los autores españoles más simbólicos.

Se trata de una obra bilingüe en español e inglés de gran formato, exclusiva y limitada, de tan solo 1998 ejemplares firmados por la propia artista, y en cuyo proceso creativo Cabellut se ha implicado desde el inicio del proyecto y en cada una de sus fases, convirtiéndola así en una pieza de arte única.

Esta obra inédita se compone de un estuche que incluye en su interior el Libro de Arte. Cada uno de los ejemplares va acompañado del Libro de Estudios y de una lámina especial, Amor, de gran significado artístico y simbólico en la serie Bodas de sangre.

La versión artística de Bodas de sangre de “la retratista de almas”

La serie Bodas de sangre de Lita Cabellut se inspira en los sucesos del crimen de Níjar (1928) que recreó Federico García Lorca en su obra del mismo nombre escrita en 1931 y que se estrenó en 1933. Una obra teatral que relata pasiones que derivan en celos, persecución y un trágico final,todo enmarcado en un paisaje andaluz universal.

Lita Cabellut, con su particular proceso artístico, ha creado 90 obras específicamente para esta edición, de las cuales la propia artista ha seleccionado 31 láminas para el Libro de Arte. La creadora española rinde así homenaje al poeta, dramaturgo y novelista español, miembro de la generación del 27, al trasladar a imágenes los hechos que García Lorca recreó en teatro.

Un Estuche que recrea el Rostro y el Rastro de La luna

El estuche de Bodas de sangre se compone de dos cuerpos independientes, el anverso recrea el Rostro y el reverso el Rastro de la obra La luna. Retrato y alma, dos visiones de una misma imagen, incorporando así la aportación más innovadora de la artista a esta espectacular edición. El marco metálico en negro del estuche referencia a los utilizados por la artista en sus creaciones.

Esta singular composición en dos cuerpos, alberga en su interior el Libro de Arte y, además, constituye por sí misma una excepcional obra de arte que puede exponerse de forma independiente.

Un Libro de Arte con Lita Cabellut implicada desde su concepción y en conexión con García Lorca

En un total de 120 páginas, el Libro de Arte incluye el texto completo de Bodas de sangre de Federico García Lorca -versión en castellano e inglés- y una selección de 31 láminas de la serie Bodas de sangre de Lita Cabellut, escogidas por la artista de entre todas las creadas especialmente para la edición. Cada una de estas láminas se une al libro por tres puntos de cola para evitar así su deterioro y mantener su integridad. Se distinguen por resultar precisas reproducciones de cada original por el fiel troquelado y su impresión en papel gofrado de alta calidad. Todas ellas numeradas, encajadas y alzadas a mano. Además, cada uno de estos dibujos únicos, se acompaña de una cita del texto de García Lorca, también seleccionada por la artista, que confiesa sentir una conexión especial con el autor.

Además, el Libro de Arte, cosido a mano con hilo de algodón, incluye un acta notarial, numerada a mano, que certifica que la edición es única.

Libro de Estudios, un compendio único para conocer la trayectoria y el universo creativo de la artista española más universal

El Libro de Estudios enmarca la obra artística de Lita Cabellut, su evolución creativa y la conexión con García Lorca. Fuerza, arte, color, pasión, verdad, vida, son sustantivos ineludibles para definir las sensaciones que su obra provoca en el espectador, un cúmulo de impactos emocionales y estéticos que encuentran su mejor ejemplo en los Rostros y los Rastros que ha creado con Bodas de sangre.

Este Libro de Estudios muestra la serie completa de Bodas de sangre, compuesta por un total de 90 obras: 49 Rostros y 41 Rastros. Estos últimos se presentan en desplegables para ver la dualidad entre retrato y alma.

Los Rostros, la parte figurativa, representan el personaje, la fuerza, la acción, la emoción. Los Rastros, creados a partir de los rodillos de pintor que utiliza la artista para pintar sus obras, simbolizan el alma, el aura, el interior de los rostros. Al contemplar los pares Rostro/Rastro, se percibe una sensación similar a un juego de espejos, una doble mirada sobre un mismo momento, como si se tratara de dos medias lunas de una sola esfera.

Además, un compendio de artículos de autores de prestigio acerca a la artista Lita Cabellut y a Bodas de sangre de García Lorca. Así pues, Antoni Vila Casas, presidente de la Fundació Vila Casas, presenta a la artista a partir de su relación personal. Robert C. Morgan, PhD, reconocido crítico de arte estadounidense, sitúa la figura artística de Lita Cabellut en el contexto internacional y desvela algunas de las claves de su obra. Por su parte, el crítico, comisario y profesor de Estética y Arte contemporáneo Francisco Carpio analiza el recorrido artístico de Lita Cabellut y la serie completa Bodas de sangre. Finalmente, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, catedrático y especialista en García Lorca, estudia la producción teatral del autor centrándose en la tragedia Bodas de sangre.

Biografía: Lita Cabellut, artista multidisciplinar de dilatada trayectoria en constante evolución

Lita Cabellut (Sariñena, 1961) es la única mujer española que figura en la lista de los artistas contemporáneos más cotizados del mundo, solo por detrás de los españoles Jaume Plensa, Miquel Barceló y Secundino Hernández, convirtiéndose en la artista femenina contemporánea española más cotizada.

Considerada una maestra del retrato, Cabellut es una artista multidisciplinar que trabaja con diversos soportes plásticos contando con escultura, fotografía, poesía, poemas visuales y vídeos. Entre sus últimas colaboraciones destaca como escenógrafa teatral realizando en la Ópera Nacional de Múnich, Karl V de Ernst Krenek, junto a Carlus Padrissa de La Fura dels Baus, la escenografía, decorados, vídeos y vestuario.

Su trabajo se ve influenciado por los grandes maestros holandeses, como Rembrandt, pero también por Goya, Francis Bacon y Tàpies. Las grietas que se abren en la superficie de muchos de sus lienzos, capas superpuestas para crear su particular “craquelado” o sus más innovadoras composiciones Rostro/Rastro caracterizan la obra de una artista en constante evolución.

A lo largo de su dilatada trayectoria, ha expuesto su obra en Nueva York, Miami, Dubái, Beirut, París, Londres, Berlín, Barcelona, Moscú, Hong Kong, Seúl, Tokio, Nueva Delhi y Mumbai, entre otras ciudades.

La vigesimosexta gran obra de ARTIKA

ARTIKA es un sello editorial especializado en libros de artista. Ediciones limitadas realizadas con grandes artistas internacionales y elaboradas siguiendo minuciosos procesos artesanales que convierten cada ejemplar en una pieza única e irrepetible. Una colección de obras contemporáneas que invitan a descubrir la esencia de cada artista, donde el diseño y la innovación están siempre presentes, desde la conceptualización del proyecto hasta los materiales que se utilizan.

ARTIKA empieza a expresar su firme compromiso con el arte y la edición de lujo en el año 2003, con una obra de Dalí. Desde entonces, ha dedicado sus obras a los más grandes maestros de la historia del arte, con obras sobre Botero, Plensa, Barceló, Tàpies, Picasso, Van Gogh, Sorolla, Antonio López, Miró, Chillida, Dalí, Toulousse-Lautrec, Goya y Rembrandt, hasta formar una colección única que cuenta ya con 26 obras.

La editorial destaca por la búsqueda de innovación constante, la excelencia y una producción artesanal en la cual intervienen los mejores profesionales de cada gremio, haciendo de cada edición una obra única. Cada proyecto – de más de cuatro años de duración de media- cuenta con la implicación directa de los artistas o los curadores de sus obras. Las ediciones son valiosas obras de arte, preciados objetos de colección. La singularidad de las obras se debe al hecho de que cada pieza se crea de forma manual, con materiales nobles y un diseño único, y es el resultado de un exhaustivo proceso de investigación con los artistas, familiares, expertos y críticos del sector.

Cada edición es pues única y original, realizada con la visión de reflejar la esencia del artista e incluyendo siempre obras inéditas, desconocidas o, en el caso de Bodas de sangre, creadas por Lita Cabellut ad hoc para ARTIKA.

Para conocer todas las obras de ARTIKA, es posible visitar la página web: https://artikabooks.com/es/ o ponerse en contacto con info@artikabooks.com

Vídeos

'Bodas de sangre'. Lita Cabellut | ARTIKA Artists' Books



MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Frozen II y Si yo fuera rico llegan a Rakuten TV en 4K HDR Cinco técnicas para gestionar picos de estrés esporádicos según Cigna La odontología digital y el VITA Easyshade V, Doctora Claudia López Los beneficios del reposicionador de austro : Dra. Claudia López 7 consejos para planear la boda perfecta por Wedding Planner Madrid