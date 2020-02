El 3 Day Startup llega a Barcelona para fomentar el emprendimiento entre la comunidad universitaria Comunicae

viernes, 28 de febrero de 2020, 12:31 h (CET) La Salle-URL y 3DS Spain organizarán, entre el 06 y el 08 de marzo, la séptima edición del 3 Day Startup Barcelona (3DS Barcelona), un evento que promueve y fomenta el emprendimiento entre jóvenes universitarios La idea del 3DS es sencilla: lanzar una empresa de tipo tecnológico, de base INSURTECH y FINTECH, en un máximo de 72 horas. El evento, que tendrá lugar en el Campus de La Salle-URL, sirve para que los estudiantes participantes puedan formarse como emprendedores concibiendo su startup de manera integral: trabajando la idea, desarrollando prototipos, estudiando modelos de negocio y presentando, finalmente, su proyecto ante inversores y business angels.

3 Day Startup es una iniciativa formativa que persigue el aprendizaje real a través del learning by doing, planteando retos del mundo real a los participantes. 3DS ha celebrado hasta el momento 500 ediciones de este evento, dando formación a más de 15000 estudiantes, promoviendo una inversión de 180 millones de dólares e implicando a 180 universidades de todo el mundo. Este año el evento contará con la colaboración del Grupo CaixaBank.

Días: Viernes, 06 de marzo de 2020 – Domingo, 08 de marzo de 2020

Lugar: La Salle Campus Barcelona-URL (c/ Lluçanés, 43)

Más información: barcelona.3daystartup.org

La Salle Campus Barcelona:

La Salle Campus Barcelona, miembro fundador de la Universitat Ramon Llull, es un centro universitario que ofrece programas universitarios de Grado, Posgrado y Máster, PhD y especialización en las áreas de conocimiento de Arquitectura, Ingeniería, Informática, Multimedia, Management y Artes Digitales, Animación & VFX, con la tecnología como elemento esencial de su ADN.

La Salle Campus Barcelona apuesta por el emprendimiento, la interacción constante entre alumno y empresa y la investigación aplicada. Además, fiel a su misión de formar profesionales con valores capaces de transformar la sociedad, propicia el desarrollo de la sensibilidad social y humanística del alumno.

Cuenta con un espacio de innovación único: el Internet of Things Institute of Catalonia, el primer laboratorio europeo de innovación e investigación sobre el internet del futuro, que fortalece el ecosistema de innovación, transferencia e investigación de La Salle Campus Barcelona.

La Salle es la red más grande Global sin ánimo de lucro que se dedica específicamente a la educación. Tiene más de 300 años de historia y está presente en 80 países. La forman 1083 centros educativos y 65 universidades, con 1000000 de alumnos, 300000 de ellos universitarios.

