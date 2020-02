PMI Madrid Spain Chapter organiza el I Congreso Mujeres en el Project Management Comunicae

viernes, 28 de febrero de 2020, 09:26 h (CET) El evento reunirá a mujeres y hombres del Project Management que debatirán la diversidad en el espacio del trabajo y el liderazgo en Innovación, Transformación Digital y Sostenibilidad Project Management Institute Madrid es la entidad que ha puesto en marcha el primer evento sobre la mujer en Project Management en España.

El I Congreso Mujeres en el Project Management se celebra el 5 de marzo de 2020 en CAIXAFORUM Madrid. Tendrá como protagonistas a diferentes directivos de empresas de primer orden como Telefónica, Ericsson, Airbus, EVO Banco, el INTA o la Agencia Europea Fusion For Energy.

Tanto mujeres como hombres forman parte del elenco de ponentes que, durante toda la jornada, explicarán cómo en sus proyectos, sus organizaciones logran grandes resultados gracias a equipos cada vez más diversos.

Sobre el congreso

El congreso se centrará en tres bloques: Innovación, Transformación Digital y Sostenibilidad. Actualmente, estas tres grandes temáticas son las protagonistas en todos los sectores y serán los tópicos en los que se centrarán los ponentes.

Susana Moreno, directora del Congreso, deja claro la importancia de destacar la figura de la mujer como Project Manager: “Visibilizar la figura de la mujer en una disciplina como la Dirección de Proyectos no responde a una moda, como han llegado a decir”, explica Susana. “Responde a un llamamiento a la responsabilidad que tenemos como líderes, todos, hombres y mujeres, en entender la diversidad de nuestros equipos como la principal herramienta del cambio y de mejores resultados en nuestros proyectos”.

Además de las charlas, el congreso contará con una mesa redonda para aportar datos y debatir sobre los resultados y la mayor perspectiva que ofrece integrar la diversidad en los Proyectos.

Ana Pastor, Vicepresidenta Segunda del Congreso de los Diputados se encargará de la apertura del Congreso Mujeres en el Project Manager. Ricardo Viana Vargas, Director Ejecutivo de Brightline Initiative será el encargado de abrir el Bloque de tarde.

Sobre la iniciativa

En PMI Madrid consideran esencial alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) de la ONU, priorizando el ODS-5, la Igualdad, fundamental para alcanzar el resto de objetivos.

La estadística interna revela que solo cuentan con un 26% de mujeres entre sus socios, de ahí que quieran visibilizar y potenciar el valor que saben pueden aportar.

“Nos urge aplicar un liderazgo más inclusivo, y en eso las mujeres podemos aportar y mostrar mucho. No porque seamos mejores, sino porque lideramos diferente y tenemos mucho que contar sobre cómo lo hacemos”, añade Susana Moreno.

Sobre PMI Madrid

PMI Madrid (pmi-mad.org), es una Asociación sin ánimo de lucro, que representa actualmente a más de 1.600 Project Managers, o Directores de Proyectos, que desde múltiples sectores del país abordan el liderazgo de esos esfuerzos económicos que son al fin y al cabo los Proyectos, y que las Empresas lanzan para la creación de nuevos Productos y Servicios.

Las entradas pueden adquirirse de forma gratuita en la página web del evento: pmi-mad.org/mujerespm

La actividad en redes sociales se puede consultar con el hashtag #MujeresPM_Event o desde las cuentas del evento y de la organización: @MujeresPM_Event y @PMIMadridSpain

