Consejos y ventajas de preparar la nueva convocatoria de Guardia Urbana

viernes, 28 de febrero de 2020, 09:18 h (CET) Ya se ha publicado la nueva convocatoria de la Guardia Urbana de Barcelona. Preparar las oposiciones de Guardia Urbana puede ser una gran oportunidad para conseguir un empleo estable y de calidad. Aquí se pueden ver algunas ventajas y consejos para presentarse y lograr una plaza, según la academia MasterD La Guardia Urbana de Barcelona constituye uno de los principales Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en Catalunya, junto con los Mossos d’Esquadra. Además de compartir naturaleza en sus requisitos y pruebas tanto teóricas como físicas, también comparten muchas de las funciones en la ciudad condal.

En los últimos años, las convocatorias de plazas para la Guardia Urbana se han hecho más frecuentes y son muchas las plazas que se ofertan anualmente. Es por ello que cada vez son más demandadas las academias de preparación de oposiciones de la Guardia Urbana, con las que afrontar las pruebas y exámenes con garantías.

¿Por qué preparar oposiciones de Guardia Urbana?

Pero el número de plazas no es el único atractivo que tienen las oposiciones de la Guardia Urbana. Entre sus últimas novedades, se encuentra la eliminación del requisito de estatura mínima y una mayor permisividad para los tatuajes, cuya norma era mucho más restrictiva en convocatorias anteriores.

Además, se está incrementando la presencia de mujeres en el cuerpo, bajo el mensaje “somos mujeres, somos urbanes” ¿A qué se debe esto? El Ayuntamiento aprobó el aumento de la presencia femenina del cuerpo y en todos los niveles funcionales. Actualmente, las mujeres representan aproximadamente un 13%, razones por las que el cuerpo quiere abrir las puertas a más aspirantes.

Futuro de la Guardia Urbana

El consistorio tiene por objetivo alcanzar los 1.000 nuevos agentes de la Guardia Urbana en Barcelona para el año 2023 ¿Por qué es buen momento para preparar estas oposiciones? En primer lugar, por el prestigio del cuerpo. Además, ofrece un buen salario y los requisitos no son muy exigentes. Otro de los puntos a favor de estas oposiciones es que no se realizan mediante concurso oposición, mientras que el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad de Catalunya sí lo hacen.

Consejos para las oposiciones de la Guardia Urbana

Lo que más suele preocupar a los opositores de la Guardia Urbana es el test de cultura general. Al ser un concepto tan subjetivo, puede llevar a confusión. Este test tiene preguntas que con seguridad no podrías encontrar en una enciclopedia. Las convocatorias anteriores generaron malestar con esta prueba, ya que hasta un 88% de los candidatos suspendieron.

¿Cómo preparar esta prueba? Lo más recomendable es repasar libros, preguntas y textos de la ESO. Aunque es cierto que es mucho material, en la mayoría de casos, el aspirante lo ha estudiado antes.

Preparadores Guardia Urbana Barcelona

MasterD lleva más de 25 años como referente entre las academias de Guardia Urbana de Barcelona. Entre los alumnos que ya han conseguido su plaza, se destaca especialmente su sistema de formación abierta, la atención personalizada y la multitud de recursos multimedia que ayudan al estudio y a la preparación de la oposición.

La academia MasterD Barcelona se encuentra en Carrer de València, 79, abierta para todo aquel aspirante que desee darle un giro a su vida laboral y preparar unas oposiciones.

