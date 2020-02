75 años de un nunca más Domingo Martínez, Burgos Lectores

viernes, 28 de febrero de 2020, 09:46 h (CET) A finales del pasado mes se cumplían 75 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, icono del horror y Gólgota contemporáneo, como lo denomino san Juan Pablo II durante su visita en 1979. Ya en 2006, Benedicto XVI alzó allí su grito conmovido al Cielo, preguntándose por el aparente silencio de Dios, que en realidad hablaba, elocuente, en cada una de las víctimas de la barbarie. Ante tal tragedia, como ha dicho el Papa Francisco en estos días, no cabe la indiferencia y la memoria es un deber.



La Historia no puede caer en tal error de nuevo, como ha recordado el Rey Felipe en la ceremonia de emocionado recuerdo a la que han asistido representantes de 40 países, y en la que el protagonismo lo han tenido las víctimas, supervivientes cargados de valor que han vuelto a cruzar las puertas del horror 75 años después.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

