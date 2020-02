Este virus sí que es peligroso Jaime Fomperosa, Santander Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 28 de febrero de 2020, 09:45 h (CET) El actual Presidente de España, Pedro Sánchez, padecía de insomnio hace unos meses pensando en Pablo Iglesias, líder de Podemos, no podía conciliar el sueño, le tenía temor, pero parece ser que se han arrepentido de su separación, se han reconciliado y ahora se aman apasionadamente. De la reconciliación de estos dos personajes, los cuales curiosamente llevan los mismos nombres que los dos mayores apóstoles de la Iglesia Católica San Pedro y San Pablo (además Pablo se apellida Iglesias), ha surgido un virus letal, una pandemia nacional, se han agotado las mascarillas y toda la Nación vive atemorizada, soliviantada, aterrada ¿Cómo va a terminar esta pandemia, que puede provocar la desaparición de España como Nación? Pues no se ve en el horizonte un remedio para vencer este virus letal, los separatistas y los comunistas, se han fortalecido y el virus se ha hecho inmune pues no hay ningún tratamiento que acabe con esta plaga que parece una maldición bíblica. Habrá que proveerse de una mascarilla para evitar un contagio letal. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas No “vale todo” Juan García, Cáceres La presión internacional Pedro García, Girona 75 años de un nunca más Domingo Martínez, Burgos ¿“La ley no basta”? Suso do Madrid, A Coruña Pagando la hipoteca de su investidura Valentín Abelenda, Girona