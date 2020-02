VASS desarrolla el portal comercial del nuevo banco móvil Orange Bank Comunicae

jueves, 27 de febrero de 2020, 16:46 h (CET) Con la implantación de la plataforma Magnolia Cloud, VASS ha conseguido facilitar la navegación de los usuarios y mejorar tanto la capacidad de integración como el time-to-market del nuevo portal La empresa líder en soluciones digitales VASS ha puesto al servicio del Grupo Orange las mejores soluciones tecnológicas para llevar a cabo el desarrollo del portal web de la Sucursal de Orange Bank S.A. en España, el banco móvil que acaba de lanzar la operadora de telefonía.

Concretamente, VASS ha implantado la plataforma Magnolia para su portal comercial, aprovechando las ventajas que ofrece este sistema de gestión de contenidos, caracterizado por su capacidad de integración, facilidad de uso y disponibilidad.

Con la implantación de este CMS, el nuevo banco móvil de Orange en España puede contar con una potente plataforma para su canal online, además de un repositorio centralizado de contenido web para todos sus canales. Es un sistema de sencillo uso para el equipo de marketing, que no dependerá del equipo de profesionales de tecnología para manejarlo con soltura.

La plataforma comercial implantada es Magnolia que ofrece múltiples beneficios a Orange Bank. Por un lado, el uso de Magnolia permite disponer de una solución que mejora el time-to-market de sus iniciativas digitales, al tratarse de una plataforma flexible y que otorga independencia a los equipos de negocio para su uso. Por otro, Magnolia Cloud permite a Orange Bank centrarse en el servicio a sus clientes y en el desarrollo de su negocio, sin tener que preocuparse por la plataforma y su escalabilidad.

Esta web supone la primera implantación de Magnolia Cloud en España y ha sido un éxito gracias a las facilidades que proporciona la herramienta y al equipo de profesionales que lo han implantado en tan solo 4 meses.

VASS es una empresa española líder en soluciones digitales con oficinas en España, Andorra, Brasil, Chile, Colombia, Benelux, México, Perú, UK y USA. Gracias a su metodología propia e4 (Envision, Evolve, Enable y Excellence) y VASSXtreme (agile), ayuda a sus clientes en todo el ámbito de su transformación digital así como en la redefinición de su negocio. Para ello, se basa en cinco aspiraciones (Customer Anywhere, Context & Cognitive, Datamorphosys, ElasticEnterprise y Outstanding People) y en su ecosistema de marcas, NATEEVO, Serbatic y vdSHOP. VASS cuenta con una plantilla superior a las 2000 personas y está plenamente comprometida con la sociedad, destinando el 2% del profit y los trabajadores el 1% de su tiempo a acciones solidarias.

