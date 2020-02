Las Proptech dibujan el futuro del sector inmobiliario, según Instituto de Valoraciones Comunicae

jueves, 27 de febrero de 2020, 16:27 h (CET) Destaca la economía colaborativa en el sector inmobiliario como la tendencia líder, pero también otras como softwares de gestión para profesionales inmobiliarios, marketplaces de inmuebles, domotización de los hogares o visitar las viviendas con realidad virtual El ecosistema Proptech en Europa está formado por 2.899 startups, según el informe “Demystifying Proptech” desarrollado por Proptech House. Cada una de estas empresas tiene la misión de impulsar el emprendimiento en el sector de la propiedad a través de soluciones tecnológicas, innovadoras y eficientes para satisfacer las demandas de los diferentes players del mercado. Entre los beneficiados se incluyen tanto los profesionales y proveedores de servicios, como las agencias inmobiliarias, y los propios usuarios, es decir, aquellos que ofrecen o demandan una vivienda o los interesados en contratar cualquier producto o servicio relativo al Real Estate.

Las empresas Proptech están dibujando el futuro del sector inmobiliario, sobre todo, en lo que se refiere a marketing, experiencia de usuario o ventas. Startups, Scale-Ups y grandes compañías del sector trabajan en conjunto ofreciendo servicios novedosos con el objetivo de facilitar y optimizar el desarrollo de la actividad, en todos sus ámbitos mediante la transformación digital y la innovación.

Así, protagonizan las nuevas tendencias:

Los softwares de gestión para profesionales inmobiliarios, como los sistemas de CRM que permiten gestionar cantidades masivas de datos de forma fácil, visual y sencilla o los softwares de información del sector inmobiliario basados en big data e inteligencia artificial.

Los marketplaces de inmuebles como portales que recopilan toda la oferta y que permiten filtrar por ubicación geográfica, tipo de vivienda, tamaño y más categorías.

La economía colaborativa en el mundo del inmueble que trae consigo términos como el corwoking y el coliving y que, entre otras cosas, hace posible alquilar alojamientos vacacionales de particulares a distancia o conseguir compañeros de piso mediante una app.

La domotización de los hogares convirtiéndolos en Smart Homes gracias a diversas aplicaciones y servicios que permiten hacer un uso más inteligente y eficiente del hogar.

Las nuevas formas de visitar las viviendas con realidad virtual o decorarlas de forma virtual en 3D y la integración de otras tecnologías como big data, blockchain, marketing 4.0 o los simuladores para mejorar el proceso de compraventa de un inmueble.

La digitalización del sector de la tasación avanza hacia la búsqueda de la inmediatez y la agilización del proceso de compra de una valoración, obteniendo en ella todo tipo de información del mercado inmobiliario con solo un clic que antes no era posible. Por ejemplo, Instituto de Valoraciones, ofrece a través de su e-commerce la posibilidad de obtener un informe de valoración certificado en menos de 48 horas, en el cual además de obtener el valor del inmueble objeto y toda la información requerida según la normativa vigente se aporta un completo estudio de mercado de la zona en la que se ubica el inmueble, sea cual sea su naturaleza, y que describe de forma clara y gráfica todo tipo de datos relacionados con la obtención del valor y sus proyecciones.

Otras tendencias que están cogiendo protagonismo en la industria, según el Observatorio Proptech de Finnovating, son:

La tokenización de activos en Real Estate : convertir activos en tokens para realizar transacciones.

: convertir activos en tokens para realizar transacciones. ConTech (Construction Tech): el futuro de la construcción, más barata, rápida y fiable.

(Construction Tech): el futuro de la construcción, más barata, rápida y fiable. La metodología BIM – Building Information Modeling: gestionar los proyectos de construcción de forma virtual.

– Building Information Modeling: gestionar los proyectos de construcción de forma virtual. La Inmótica : la digitalización de los edificios no destinados a la vivienda como centros comerciales u hoteles.

: la digitalización de los edificios no destinados a la vivienda como centros comerciales u hoteles. X-Tech: para gestión de espacios y optimización de ventas.

para gestión de espacios y optimización de ventas. Plataformas digitales 2.0: para distribución de promociones

para distribución de promociones Scoring de inquilinos: posible método para evitar los impagos. No obstante, esta previsión de futuro ya es presente. El Proptech ya ha impactado en lo que se refiere al estilo de vida de la sociedad según las nuevas demandas, ofreciendo alternativas para, por ejemplo, contratar un servicio puntual para una reparación en el hogar mediante una app, o incluso, participar en crowdfunding inmobiliario.

El impulso del Proptech en Europa y el importante impacto que tienen las empresas que de una forma u otra facilitan la gestión inmobiliaria y la vida de las personas de forma innovadora, ha traído como resultado el surgimiento de los Proptech Startup & Scale-up Europe Awards 2019, una iniciativa impulsada por la Comisión Europea y Proptech House cuyo objetivo es dar visibilidad, y apoyar a las startups más prometedoras en innovación del Real Estate que trabajan por la transformación disruptiva del sector. El primer encuentro oficial de esta convocatoria de premios tendrá lugar el 4 de mayo en Bruselas, fecha en la que las 50 startups finalistas presentarán sus proyectos al jurado. Posteriormente, a finales de junio, se anunciarán los ganadores de cada categoría y división durante el MIPIM Proptech Europe en Paris, un encuentro de referencia que reúne a los players internacionales más importantes del sector Real Estate y tecnología.

La tasadora Instituto de Valoraciones (IV) participará este año como Advanced Jury Member en la segunda edición de los de los Proptech Startup & Scale-Up Europe Awards, en línea con su compromiso de impulsar la innovación, la digitalización y el desarrollo del sector mediante el reconocimiento de las Startups y Scale-ups más potentes del sector. Jesús Rodríguez Estrada, CEO de la sociedad de tasación experta en innovación y tecnología, evaluará un amplio abanico de proyectos juzgando cada uno de ellos de manera objetiva y profesional. El objetivo es promover aquellas iniciativas más potentes e innovadoras para el sector de las propiedades y fortalecer el ecosistema Proptech y de innovación en Europa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.