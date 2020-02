La editorial de ESIC lanza el nuevo libro Chal Jiménez para los apasionados del marketing Comunicae

jueves, 27 de febrero de 2020, 16:06 h (CET) "Supertalent" está arrasando entre emprendedores y profesionales del sector El pasado 30 de enero la editorial de ESIC, escuela de marketing y negocios en España, lanzó a la venta el libro titulado Supertalent, cuyo autor Chal Jiménez http://www.chaljimenez.es, indica que el libro actúa como guía para vencer a los miedos y desarrollar un súper talento oculto que se explica como un súper poder, y no da pie a la idea de no tenerlo.

A través de este libro Chal Jiménez enseña a escoger el supertalent, desarrollarlo y comunicarlo al mundo. Es un profesional líquido. Creativo y con más de 20 años de experiencia en marketing, comunicación y publicidad. Profesor de ESIC Barcelona desde hace 18 años y autor de su primer libro Marca la Deferencia, porque tú lo vales.

El autor, tímido desde la niñez, empezó a leer comics de Superlópez y a creer en la imagen de un superhéroe imperfecto que cometía errores. Tenía preferencia por aquellos con doble vida, aquellos que llevaban acabo una vida normal y una secreta como superhéroe. Todo superhéroe nace con un poder intrínseco. De él mismo destaca la creatividad y la generosidad. Estudió y se preparó para poder desarrollarlos a través de la comunicación y la enseñanza, su particular forma de ser generoso. Aportar sus conocimientos a los demás.

En la actualidad, sigue de cerca todas las películas de superhéroes: Capitán América, Wonder Woman, Black Panther entre otros y en especial Iron Man, en el que más se ve reflejado, por su perseverancia y su capacidad para aprender de los errores y reinventarse. A cada uno de ellos se dedica un capítulo en el libro.

Batman fue mentor de Robin y Iron Man de Spiderman. Con este libro Chal quiere ser mentor de todos aquellos que no han sido capaces de desarrollar su máximo potencial.

Supertalent enseña que, en el camino de todo superhéroe, se cruza algún que otro villano. Los malos de la película, los ‘antagonistas de los que nadie se acuerda’, los que hacen la misión un poco más difícil.

