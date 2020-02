DO EAT! y MERLIN se unen para dinamizar los servicios de hostelería en sus parques empresariales

Fruto de este acuerdo surge la marca DO EAT! by LOOM, a través de la cual DO EAT! dará servicio en los espacios de trabajo flexible de LOOM integrados en los parques empresariales de MERLIN Properties DO EAT! ha llegado a un acuerdo con MERLIN Properties para dinamizar los servicios de hostelería en sus parques empresariales y coworkings integrados bajo la marca LOOM, la compañía de espacios de trabajo flexible de MERLIN. Gracias a esta alianza, nace la marca DO EAT! by LOOM, que inicia su actividad en dos nuevos restaurantes DO EAT!: uno en la Torre Glòries, una de las torres de oficinas más emblemáticas de Barcelona , y otro en el Parque Empresarial EUCALIPTO, un moderno complejo de oficinas del norte de Madrid.

A estos dos locales se sumará el restaurante que, a partir de junio, dará servicio al Parque Empresarial ADEQUA de Madrid, propiedad de MERLIN Properties.

Con estos nuevos establecimientos serán ya 16 los restaurantes con los que cuenta DO EAT! en España: 15 en Madrid (4 locales a pie de calle, 9 en edificios o parques de oficinas y 2 en residencias de estudiantes), a los que habrá que sumar su próxima apertura en Barcelona.

Con este acuerdo, DO EAT! da un paso más en su objetivo de consolidarse como un operador de restauración de corporaciones diferente, que aporta al cliente de estos entornos empresariales una solución de alimentación fresca y saludable con un ticket bajo y servicio rápido, en un espacio original en el que prima el factor experiencial y donde se cuida la comida, el interiorismo y el servicio.

Diego Pérez Crespo y Jaime Arteaga Maestre, socios fundadores de DO EAT!, han destacado que “estamos muy contentos de que MERLIN haya visto en DO EAT! el aliado perfecto para ofrecer un servicio de restauración, catering y vending en sus propiedades de Barcelona y Madrid. Con ello no solo conseguiremos asegurar experiencias únicas y saludables al cliente, también mejoraremos el valor comercial de estos edificios con una propuesta innovadora en hostelería”.