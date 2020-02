Barcelona está preparada para ser una referencia industrial internacional

Los key players del sector destacan que la ciudad reúne todos los ingredientes para establecer un ecosistema resiliente. La falta corporate venturing y talento internacional, principales retos de futuro de la industria barcelonesa Barcelona está preparada para convertirse en una referencia internacional en el sector industrial. Esta es la principal conclusión de Catalonia as a Hub for Industrial Entrepeneurship, jornada organizada hoy por IQS Tech Factory e Institute of Next. El evento, enmarcado en la semana del emprendimiento Tech Spirit Barcelona, ha sido impulsado por la Cambra de Barcelona, el Consorcio de la Zona Franca y Uriach.

La jornada ha reunido a los key players del sector en Barcelona -instituciones públicas, fondos de inversión, aceleradoras, centros de formación-, así como representantes de startups industriales internacionales y participantes de IQS Next Tech; para debatir los retos y oportunidades de futuro de las empresas emergentes en el ámbito.

Para los ponentes, la evolución de la capital catalana en los últimos cinco años ha permitido que el territorio tenga los ingredientes necesarios para integrar a todas las partes implicadas en la creación de un gran ecosistema industrial.

En palabras de Jesús Murillo, responsable de Corporate Venturing de ACCIÓ: “Barcelona tiene buenas universidades, buenos centros de investigación y compañías para aplicar el conocimiento que crean y que ya representan el 20% del PIB”.

Oriol Pascual, director de IQS Tech Factory, ha destacado la relevancia de la industria como la base de los sistemas económicos con alto valor añadido: “Las economías verdaderamente resilientes son aquellas en las que el sector industrial tiene un papel crucial”, ha explicado.

Incentivar el corporate venturing local, principal asignatura pendiente del sector

Los ponentes han apuntado a la necesidad de incentivar la falta de inversión de grandes compañías en startups (corporate venturing) como una de las asignaturas pendientes para poder liderar el sector industrial.

“El éxito del sector radica en la contribución que las compañías locales hagan en las startups que nacen en el ecosistema”, ha remarcado Josep Lluís Sanfeliu, fundador de Asabys.

“Las grandes empresas son transatlánticos y las startups que incorporamos son lanchas motoras. Van muy rápidas y tenemos que saber adaptarnos a ellas”, ha admitido Mónica Gispert, directora de Innovación y Business Development de Uriach.

Tanto las startups como las grandes corporaciones han reclamado una mayor implicación de la administración pública para conseguir más alianzas exitosas en el futuro: “Los gobiernos saben las preocupaciones de ambas partes, pero tienen que hacer un mayor esfuerzo para que podamos establecer conexiones”, ha destacado Juanjo Canuto, CEO de Steering Machines, ganadora del premio a Startup Industrial Más Prometedora 2019 en el último IQS Tech Fest.

Importar talento internacional, nuevo reto de futuro

Por otro lado, la falta de talento local es uno de los aspectos a corregir en la ciudad. Según Miquel Rey director general de Negocio de Eurecat: “El mercado demanda alrededor de 10.000 ingenieros anualmente, pero en Cataluña tan solo se gradúan 4.000 cada curso”.

Para Heriberto Saldivar, Managing Director de Brinc Accelerator, la solución se encuentra en abrir el mercado a la importación de talento internacional: “Barcelona lo tiene todo para activar su potencial a nivel local y hacia el exterior, pero sigue costando mucho introducir talento extranjero. El objetivo no es solo ser un gran ecosistema, sino saber proyectarlo hacia fuera”, ha concluido.

Sobre IQS Tech Factory: el impulso del emprendimiento industrial

IQS Tech Factory, el centro de actividad emprendedora de IQS, nació en 2015 como la primera aceleradora industrial de España. Desde su creación trabaja con el objetivo de contribuir al desarrollo industrial impulsando la próxima generación de startups industriales transformando sus tecnologías disruptivas en oportunidades de negocio a través de una incubación y un programa de aceleración anual, centrado en evaluar las diferentes etapas del desarrollo de una startup y más allá.

La aceleradora enfoca su actividad en tres líneas principales: la promoción del emprendimiento industrial a través de IQS Tech Fest, la aceleración de nuevas empresas de base científico-técnicas a través del IQS Next Tech y el IQS Innovators Hub con el objetivo de conectar a la gran empresa establecida con startups industriales.

Actualmente, IQS Tech Factory ha acelerado 62 startups procedentes de dentro y fuera de la universidad, que desde 2016 han creado 230 puestos de trabajo y han movilizado más de 27 millones de euros.