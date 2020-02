Los emprendedores impulsan la economía alicantina Comunicae

jueves, 27 de febrero de 2020, 15:10 h (CET) Alicante es la provincia no capital de comunidad autónoma con más empresas y la quinta con más PIB generado en España. Level UP organiza desde hoy en Alicante un curso de crecimiento empresarial centrado en el cliente Año tras año, Alicante se mantiene como uno de los pilares económicos de España. Con 35.061,8 millones de euros, es la provincia no capital de comunidad autónoma que más PIB ha generado en España y la quinta en el cómputo global, según el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA).

Gran parte de ello se debe al fomento del emprendimiento en el territorio. Los datos de SGR-Cesgar -la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca- indican que un 6% de la empresas de la Comunidad Valenciana son de nueva creación, medio punto porcentual por encima de la media española. Estas compañías ya generan el 13,6% del empleo en la comunidad, siendo la cuarta en esta categoría, únicamente superada por las Islas Canarias, la Comunidad de Madrid y Andalucía.

Desde 2015, en Alicante se han creado más de 8.000 empresas, principalmente sociedades unipersonales y limitadas y tan solo en 2019 la cifra aumentó en un 2,6%, por encima del nivel de crecimiento de la Comunidad Valenciana (1,8%) y nacional (1,7%).

“Alicante es un modelo a seguir a escala nacional para obtener grandes resultados macroeconómicos a partir de la base. Su sólido ecosistema emprendedor la ha convertido en un claro ejemplo a seguir para pymes y emprendedores de toda España”, asegura el fundador y CEO de Level UP, Carlos Delgado.

Desde su fundación en 2012, Level UP aplica una novedosa metodología centrada en trabajar las habilidades de los propios emprendedores. A partir del desarrollo de factores intangibles, como la gestión de equipo o las emociones en el proceso de compra, más de 9.000 empresas han mejorado su modelo de negocio, con algunas de ellas superando el millón de euros de facturación en tan solo un año.

“En nuestros cursos recibimos a miles de personas con perfiles tan diversos que van desde economistas e ingenieros a regentes de un pequeño comercio de pueblo. Y aunque sus motivaciones son muy diferentes, las técnicas de diferenciación y gestión empresarial que enseñamos en Level UP son aplicables en todos los ámbitos. Así lo avala el 93% de satisfacción de los asistentes a nuestros cursos y conferencias”, recalca Delgado.

Level UP arranca hoy el curso “Transformación del negocio” en Alicante. La formación, que continuará hasta el sábado, tiene por objetivo centrar la atención en el cliente más allá del producto o servicio, crear herramientas empresariales para multiplicar los ingresos y tener la visión de negocio para liderar la transformación de pyme a empresa.

“Transformación del negocio” forma parte del sistema de desarrollo empresarial de Level UP, un programa dividido en tres fases en los que se muestran estrategias efectivas y de fácil aplicación para obtener rédito inmediato.

Level UP regresará a Alicante del 10 al 13 de marzo con “El Líder Comunicador”, cuyo principal objetivo es dar a los empresarios habilidades de comunicación y liderazgo que den resultados a corto plazo.

Level UP es una Escuela de Negocios para autónomos y Pymes española que tiene por objetivo conseguir que los emprendedores puedan incrementar su facturación en un breve espacio de tiempo y a precios asequibles para cualquier persona.

Level UP se basa en un modelo diseñado por su Fundador y CEO, Carlos Delgado, que ha transformado el mundo de la formación para Pymes. Sus dinámicos eventos aseguran una emocionante experiencia personal y activan la actitud de cambio en el emprendedor, aportándole los conocimientos necesarios de una forma alternativa y rompedora, con eventos formativos tanto en palacios de congresos como en plena naturaleza. El método destaca por la practicidad de sus contenidos, que permiten aplicar los conocimientos adquiridos desde la primera sesión.

Desde 2012, Level UP ha formado a más de 20.000 empresarios a sus cursos y conferencias, y está presente en Alicante, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca y Málaga a través de su innovador método de crecimiento empresarial y en 2019 facturó más de 4 millones de euros.

