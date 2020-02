Carpintería Metálica Villanueva apuesta por las ventanas de aluminio con RPT para mejorar el ahorro Comunicae

jueves, 27 de febrero de 2020, 14:38 h (CET) El ahorro energético es el principal objetivo de casi todas las familias ya que, según estadísticas, la calefacción supone un 47% del consumo de esta energía Los factores para querer ahorrar son: el aumento del precio de la electricidad año tras año, el coste de mantener una casa caliente en invierno y fresca en verano, la emisión de C02 a la atmósfera. Además de no tener un buen aislamiento hace consumir más y por eso, las facturas son más elevadas.

Carpintería Metálica Villanueva es consciente de estas necesidades, así como del ahorro energético que se puede obtener para mejorar el día a día de las familias. Por todo ello, ofrecen las ventanas de aluminio con Rotura del puente térmico (RPP) ya que es el mejor aislante y supone un ahorro considerable a largo plazo. El aluminio es la mejor solución para el hogar si se quiere tener ventanas de alta eficiencia energética en casa.

Las ventanas de aluminio con RPT están compuestas de 2 o más secciones metálicas separadas por aislante, por lo que es un buen aislante térmico y evita que se transmita la temperatura. En general este tipo de ventanas con RPY son más caras en la instalación que otro tipo, pero a la larga, representan un importante ahorro energético y económico.

Tienen numerosas ventajas estos cierres de aluminio: aumenta el ahorro energético de la vivienda, ahorro económico, recuperación de la inversión a corto plazo, facturas más bajas, confort térmico, y la principal, es la minimización de la condensación de los cristales ya que se utiliza un material sostenible con el medio ambiente.

En definitiva, Carpintería Metálica Villanueva ofrece la solución perfecta tanto para obra nueva como para remodelaciones para tener la casa bien aislada, conseguir ahorro energético y considerar estas ventanas no como coste sino como inversión y mejora en la calidad de vida de las personas que habitan en la casa.

