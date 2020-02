Amazon sigue imparable y AliExpress amenaza la segunda posición de Wallapop Comunicae

jueves, 27 de febrero de 2020, 14:46 h (CET) Amazon, con un reach del 51% y un crecimiento del 4,1%, sigue imparable y refuerza su liderazgo entre las apps de Retail según el Informe General Mobile, IGMobile, elaborado por la empresa pionera en Tecnología Observacional Smartme Analytics, correspondiente al cuarto trimestre de 2019 Amazon desplazó de la primera posición a Wallapop en el tercer trimestre de 2019 y ahora es AliExpress, con un reach del 43,2% y un crecimiento de 10,8%, quien amenaza su segunda posición, con un reach de 47,4% y un descenso del 0,2%.

El Top 10 se completa con Wish, con el 21,8% y un incremento de 11,2%; Lidl Plus, con el 20,5% y una bajada del 11,3%; Mi Carrefour, con un 18,5% y un descenso del 4,2%; Milanuncios, con un 13,3% y una mejora de 9%; de 3,3%; Dia, que baja un 14,8% y logra un reach de 12,7%; Joom, que baja un 1,7%, y alcanza un 11,9%; y eBay que cambia la tendencia del trimestre anterior logra un 11,9% y un crecimiento de reach del 2,8%.

Destaca el cambio de tendencia de Lidl Plus, que pierde la cuarta posición alcanzada el trimestre anterior y el hecho de que del Top, sólo mejoran cuatro apps: Amazon Compras, AliExpress, Wish y eBay. Destaca también la bajada en 1 punto del reach de las app de Retail, que se sitúa en el 61,1%.

El IGMobile®, que ofrece la cuota de mercado general e información detallada de las variaciones por área geográfica o segmentos de usuarios, refleja una ligera bajada del uso de las apps de Retail en el conjunto de apps móviles, con un reach del 61,2%, un 1 punto menos que en el segundo. Siete de las apps del Top10 han mejorado su reach en el tercer trimestre y dos de las que bajan: Joom y eBay, también lo hicieron el trimestre pasado. Sin embargo se mantienen todas en el Top10 sin que, por en momento, ninguna haya sido desplazada.

