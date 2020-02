Libertex gana el premio a la Mejor Plataforma de Trading en los European CEO Awards Comunicae

jueves, 27 de febrero de 2020, 14:34 h (CET) El galardón reconoce a Libertex como plataforma de trading líder del mercado actual La prestigiosa revista de noticias financieras y de negocios European CEO ha elegido a Libertex como la Mejor Plataforma de Trading de 2020, en los premios anuales a la innovación en los negocios, de esta importante publicación.

El codiciado galardón, entregado al CMO de Libertex, Marios Chaillis, en Londres, reconoce a Libertex como la plataforma de trading líder del mercado actual.

Nominada por su producto de alta calidad y su excelente servicio al cliente, Libertex opera desde 1997 y, actualmente, ofrece la plataforma más vanguardista para el trading 24/7 en el mercado financiero. La plataforma ganadora está disponible como terminal web o como aplicación para smartphone y se destaca por su diseño intuitivo, una experiencia de trading rápida y fácil tanto para principiantes, como para veteranos y la seguridad de los fondos de los clientes.

Libertex, ‘‘orgulloso de ser reconocido como líder mundial’’

Al recoger el trofeo, Marios Chaillis declaró: "No podríamos estar más contentos de aceptar este premio que reconoce a Libertex como el líder mundial entre la amplia gama de plataformas de trading del mercado. Estamos orgullosos de ser reconocidos por nuestro constante esfuerzo para ofrecer la mejor experiencia de trading a todos nuestros clientes, ya sean traders experimentados o recién llegados, que nos eligen como su guía en el excitante mundo de los mercados financieros".

Los European CEO Awards tienen como objetivo resaltar a las empresas más destacadas, que dan lo máximo en el mundo de los negocios y a los ejecutivos cuyo trabajo duro y cuya visión hacen posible tal progreso. Los premios se conceden de acuerdo a las siguientes categorías: trading, finanzas, negocios, consultoría y externalización, tecnología y estilo de vida.

Más de 30 premios internacionales

Con este nuevo premio de European CEO, Libertex añade otro triunfo más a su creciente lista de galardones. La compañía había arrasado previamente en los Forex Awards de 2018, obteniendo los premios a la Mejor Aplicación de Trading y al Mejor Bróker de Criptodivisas. Después de más de dos décadas de experiencia en los mercados financieros, la colección de premios internacionales de Libertex supera los 30.

Ganadores en el mercado y sobre el terreno

Con más de 240 instrumentos de trading y más de 2,2 millones de clientes satisfechos en 120 países, Libertex se enorgullece de seguir recibiendo elogios de organizaciones internacionales de renombre como European CEO y, lo que es más importante, de sus clientes.

Además de ofrecer una orientación de alta calidad a los clientes en los mercados financieros, Libertex también es un entusiasta participante en el mundo del deporte como Premium Plus Partner del Valencia CF y el Getafe CF, clubes top de LaLiga española y clientes afortunados de Libertex pueden disfrutar de pases VIP a destacados partidos de estos clubes de élite, tanto en el campeonato nacional, como en las competiciones europeas.

