Se amplía el plazo de candidaturas para los Premios Fundacom 2020

jueves, 27 de febrero de 2020, 11:05 h (CET) Los profesionales que no hayan alcanzado a inscribir sus proyectos de Comunicación en los Premios Fundacom podrán hacerlo hasta el 16 de marzo a las 20:00 h (Portugal) Por cuarto año consecutivo la fundación para el impulso de la Comunicación en español y portugués en el mundo (Fundacom) premiará las mejores prácticas en Comunicación y Relaciones Públicas.

Las empresas y profesionales que todavía no hayan logrado presentar sus candidaturas podrán hacerlo hasta el 16 de marzo a las 20:00 h (Portugal) a cualquiera de las 23 categorías disponibles.

Para participar, se deberá entregar un dossier de presentación que resuma el proyecto, sus objetivos, los medios utilizados, etc. Recomiendan consultar el reglamento de la edición de los Premios Fundacom 2020 para conocer más sobre el proceso y el coste de inscripción.

La ceremonia de los Premios Fundacom 2020 tendrá lugar en la Ciudad de México el 25 de junio de 2020. En la III edición, Cementos Progreso (Guatemala) recibió la conmemoración de proyecto destacado. Invitan a conocer a los ganadores de los Premios Fundacom 2019 que se celebró el mes de mayo en Madrid.

Para candidaturas de Brasil (ABERJE), España (Dircom), y Portugal (APCE), deberán consultar con la asociación respectiva.

Para más información sobre los Premios Fundacom 2020, visitar su página web o escribir a premios@fundacom.lat.

Sobre Fundacom

Fundacom es una entidad sin ánimo de lucro integrada por las doce principales asociaciones de comunicadores de Iberoamérica, que representan a más de 8.000 directivos y profesionales de la comunicación. Su objetivo es impulsar la labor de dichos profesionales como ejecutivos clave en la gestión empresarial del siglo XXI en los países de habla hispana y lusa. Las asociaciones integrantes de Fundacom son: Aberje (Brasil), APCE (Portugal), Asodircom (República Dominicana), AURP (Uruguay), CICOM y PRORP (México), CECORP (Colombia), el CPRP y el Círculo Dircoms (Argentina), FOCCO (Chile), Dircom Guatemala, Dircom Panamá y Dircom España.

