Quien salva una vida... salva el mundo Estas palabras del Doctor Pedro Cavadas fueron el colofón de un video que pudimos presenciar el pasado lunes en “El Hormiguero” de Antena 3 Manuel Montes Cleries

jueves, 27 de febrero de 2020, 10:01 h (CET) Es admirable el trabajo de este cirujano valenciano que aborda operaciones dificilísimas que permiten volver a la vida diaria a enfermos que han sido desahuciados por otros hospitales.



El doctor Cavadas confiesa que cayó en la tentación de montar una clínica de cirugía plástica y reparadora. Con sus dotes como cirujano podía haber adquirido fama y dinero de una forma extraordinaria. Pero ahí surge el gran ser humano que él es. Decide crear la fundación Pedro Cavadas que dedica sus esfuerzos a realizar operaciones de cirugía reconstructiva en Kenia y otros países de África.



En Valencia sigue reimplantado miembros amputados y realizando cirugías inverosímiles e irrealizables para muchos otros facultativos. La video-entrevista que da pie a este artículo, recogía su reencuentro con una enferma que había sido sometida a una dificilísima operación de implante de mandíbula con huesos sacados de su pierna.



La entrevista llena de ternura en la que se reencuentran paciente y cirujano, mostró a un ser humano sencillo y humilde, sin dejar de ser sabio, que valora la vida. La enferma mostró su agradecimiento con unas palabras bellísimas a las que él contestó sintiéndose orgulloso de haber vuelto a la VIDA a una mujer llena de problemas médicos.



Nada que ver con la eutanasia, el abandono, e incluso, el desprecio del ser humano enfermo. Vivimos en una sociedad que da culto a la belleza y la juventud, pero que olvida inmediatamente al que no sigue los cánones que dicta “el gran hermano”.



La otra protagonista de esta historia, Aurora, la enferma felizmente recuperada para la vida normal, nos da un ejemplo de la lucha con la adversidad. Me ha recordado la frase de Albert Einstein: “La vida es como montar en bicicleta, si quieres mantener el equilibrio tienes que seguir avanzando”. Una frase que nos anima a muchos, especialmente los mayores, que sentimos la tentación, a veces, de dejar de pedalear.



No se si el Dr. Cavadas cree en Dios. Pero estoy seguro que Dios cree en él. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Es el coronavirus una excusa para implementar el Big Brother en China? La pandemia del coronavirus podría provocar el final del endémico aislamiento y pasividad del individuo sumiso y acrítico que conforma la actual China Primero de marzo por segunda vez histórico Hace ochenta y cuatro años, en medio de una afiebrada confusión revolucionaria, una revisión de la historia del Paraguay se convertía en fenómeno moral Uniendo fuerzas para respetar derechos “Fuerte colonización ideológica” Meteorología aristotélica ​Aristóteles ve diferencias entre los tipos de aguas COVID-19 a las puertas Dice el ministro de Sanidad español que hay que mantener la tranquilidad. En España todavía no hay casos confirmados, pero es posible que los haya en las próximas horas o días