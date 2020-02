Mosquiteras24h explica cómo evitar los mosquitos en invierno Comunicae

miércoles, 26 de febrero de 2020, 15:54 h (CET) Las altas temperaturas han provocado la aparición de los primeros mosquitos antes del final del invierno. Los expertos recomiendan instalar mosquiteras en las ventanas para frenar la disminución de esta especie El cambio climático ha provocado que en la actualidad, los inviernos sean más suaves y las noches cada vez más cálidas; en otras palabras, hay 5 semanas menos de frío que hace 10 años.

Insectos como los mosquitos, normalmente ocultos durante el invierno, han regresado debido a este aumento de temperaturas; por eso, es importante adelantarse al verano e instalar ahora mosquiteras en las puertas y ventanas de las viviendas, como las que ofrecen empresas como Mosquiteras24H.

Ventajas de las mosquiteras a medida

Las mosquiteras sirven para alejar a los mosquitos de la vivienda y evitar posibles picaduras; de esta forma, lo único que hay que hacer es instalarlas en el hogar y olvidarse de preocupaciones. Por otro lado, es fundamental que estos productos sean a medida, como los que ofrece Mosquiteras24H, para que los insectos no puedan colarse por cualquier espacio.

Además de para alejar a los insectos de la vivienda, las mosquiteras otorgan otras ventajas para los hogares:

Seguridad: ayudan a impedir el acceso de ladrones puesto que están fabricadas con materiales resistentes; además, evitan que los más pequeños puedan acceder a ciertos espacios.

Privacidad: de esta forma, nadie puede ver lo que se está haciendo en el interior de la casa.

Ahorro: el aumento de temperatura que se está viviendo durante este invierno ha provocado que muchos hogares quieran disfrutar de una ventilación natural; en este caso, las mosquiteras sirven para evitar la acumulación de calor en el interior y ofrecer un importante ahorro energético a la vivienda.

La importancia de los mosquitos para el medio ambiente

Aunque sean molestos, los mosquitos son muy importantes para el medio ambiente. Estos insectos sirven de alimento para otros animales, como peces, aves o reptiles; además, ayudan a la polinización de muchas plantas.

Por ello, aunque puedan ser perjudiciales para la salud de los humanos, los insectos son imprescindibles y no pueden extinguirse. Según un estudio realizado en Reino Unido, por los técnicos del proyecto Bugs Matter del Kent WildLife Trust, el 40% de las especies de insectos están en peligro de extinción, a corto y medio plazo.

Además, se ha calculado que el número de mosquitos suele disminuir un 2,5% al año; lo que puede llevar al exterminio de estos insectos en un siglo. Uno de los principales motivos de esta disminución tan alarmante es el uso masivo de insecticidas; por eso, los expertos recomiendan instalar mosquiteras en los hogares que ayuden a evitar la entrada de estos insectos, de la misma manera, garantizar su continuidad.

Por todo ello, instalar una mosquitera en cualquier vivienda es la mejor opción para obtener el mayor confort y, al mismo tiempo, evitar que unos insectos tan importantes como los mosquitos puedan extinguirse.

