DQSconsulting, partner de Microsoft, en la cresta de la ola con sus servicios de Customer Engagement

miércoles, 26 de febrero de 2020, 16:06 h (CET) La escuela de negocios ESERP ha confiado en DQSconsulting para la implantación de Microsoft Dynamics 365 for Sales en Azure. En palabras de Francisco Enseñat, Director General Ejecutivo de ESERP, "en DQS han estado siempre presentes en la definición de nuestras necesidades brindando soluciones rápidas y eficaces, lo cuál, nos ha permitido, de manera exponencial, una mejora en la planificación de nuestros recursos y su uso eficiente" DQSconsulting, una de las consultoras más punteras en el panorama tecnológico actual, ha finalizado con éxito la migración que ESERP ha realizado a Microsoft Dynamics 365 for Sales en Azure.

La alta calidad de los servicios de DQS, centrados en el ecosistema Microsoft, la han convertido en una de las empresas con mayor proyección en el mercado actual.

Su objetivo es ayudar a las empresas en su transformación digital alineando estrategias, procesos y recursos e incorporándolos a su estrategia de negocio.

Por ello, la escuela de negocios ESERP ha confiado en DQS para la implantación de Microsoft Dynamics 365 for Sales en Azure.

El reto ha sido mayúsculo debido a que la situación en la que se encontraba ESERP era obsoleta y necesitaba una actualización, en cuanto a estructura tecnológica se refiere. Sus procesos académicos se sustentaban con Microsoft Dynamics CRM v2015 y los financieros y de recursos estaban gestionados en Dynamics NAV v2015.

El equipo de Customer Engagement de DQS ha sido el encargado de llevar a cabo la implantación. Sus integrantes son profesionales altamente cualificados que cuentan con más de quince años de experiencia en proyectos tecnológicos en medianas y grandes empresas de toda Europa.

El éxito alcanzado en ESERP se centraliza en un ahorro de los costes en más de un 50%, respecto a su situación anterior, gracias a las mejoras en su sistema. De la misma manera, la usabilidad del sitio ha sufrido una evolución positiva exponencial consiguiendo que los usuarios puedan ejecutar sus tareas diarias de la manera más sencilla e intuitiva posible.

Uno de los grandes beneficios que DQSconsulting ha aportado, gracias a la implantación de Dynamics 365 for Sales en Azure, es conseguir aunar en una misma plataforma los diferentes procesos a través de la Power BI, obteniendo como resultado la optimización de estos de cara al cliente.

Para DQSconsulting es esencial contar con la total confianza de sus clientes, por ello siempre ofrece los mejores servicios en las condiciones más óptimas. Su leit motive es el acompañamiento e inmersión en los proyectos, por ende, tratan las necesidades y metas de cada cliente como si fueran propias. Cada caso se analiza individual y exhaustivamente por sus consultores técnicos y funcionales para aportar las soluciones que más encajen con la filosofía de cada empresa.

DQSconsulting

DQSconsulting es una consultora especializada en servicios Microsoft Dynamics formada por consultores con más de quince años de experiencia en el sector tecnológico. Las soluciones que ofrecen se orientan hacia la optimización de sistemas y flujos digitales, marketing, finanzas, contabilidad, compras, aspectos legales y análisis de datos. Gracias a las tres oficinas que tienen en Madrid, Barcelona y Valencia cuentan con una cobertura total a nivel España y Europa.

ESERP Business & Law School

ESERP es una de las instituciones educativas de negocios más importantes con más de treinta años de experiencia en el sector. Cuentan con sedes en Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca.

